Formació per a les infermeres que posaran les vacunes

L'Agència de Salut Pública de Catalunya va iniciar ahir la formació d'una trentena d'infermeres que coordinaran els equips de vacunació que es desplegaran, acompanyats d'una gran logística, arreu del país. En concret, es tractarà de 26 equips integrats per més de 500 infermeres i infermers i unes 150 persones amb tasques administratives.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va destacar la resposta de les infermeres a la crida que es va fer la setmana passada per participar en administrar la vacuna, i que es va traduir en unes 3.000 infermeres apuntades en menys de 48 hores. «Això és una mostra dels professionals que tenim a Catalunya, d'una tasca de cures que cal posar en valor i de la qual sovint no se li ha reconegut prou la seva importància», va subratllar.

"Diumenge, si arriben les dosis de Pfizer-Biontech com es preveu, començarem a vacunar. A Catalunya ho tenim tot a punt i fa setmanes que ens estem preparant", ha indicat Vergés abans de reiterar la previsió de vacunar mig milió de persones en el primer trimestre: primer, residents i professionals de residències, així com sanitaris que estan en primer línia i persones amb gran dependència. "Les vacunes són segures i formen part de qualsevol estratègia de salut pública contra les malalties. Aquesta no és cap excepció i la vacuna ens ajudarà a controlar aquesta maleïda epidèmia", ha reblat.