Girona té tres dels trams amb més risc d'accident a Catalunya

La província de Girona compta amb tres dels trams de carretera més perillosos de Catalunya. L'Estudi EuroRAP de Catalunya que abraça el trienni 2017-2019 recull els 10 trams amb més risc d'accident de trànsit greu o mortal de Catalunya. El primer és el de la carretera de l'Arrabassada (BP-1417) entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès, amb 14 accidents greus en els darrers 3 anys, i puja el risc respecte al trienni anterior.

Els 10 trams són vies convencionals de calçada única. En l'anterior EuroRAP només hi havia un tram gironí amb risc molt alt, el de la collada de Toses. Enguany s'hi manté però també entra en aquest nivell de perill, la carretera la GI-673/GI-674 entre l'enllaç de l'N-II a Caldes fins a Llagostera. A la Collada de Toses -N-260-N-152- hi circulen cada dia 6.851 vehicles i hi ha un 1,7 accidents greus o amb morts cada any de mitjana. L'accidentalitat, però, és més greu a la carretera comarcal que uneix Caldes amb Llagostera. És una via que utilitzen uns 5.382 vehicles cada dia i s'hi registren 2,3 accidents greus o mortals a l'any. De fet, en el rànquing dels deu trams de més risc de Catalunya, aquest ocupa la tercera posició del podi. El tercer punt de les comarques gironines que figura en el llistat dels 10 més perillosos de l'estudi és el que transcorre entre la C-16 al seu pas per Riu de Cerdanya i va fins a l'N-152, a Fontanals de Cerdanya. Aquí hi circulen cada dia de mitjana 5.139 vehicles. El risc en aquest cas de patir un accident greu o mortal és «alt». De mitjana hi ha 1,7 sinistres viaris d'aquestes característiques anualment.

L'estudi presentat pel RACC analitza 6.300 quilòmetres de carreteres catalanes i d'aquests, un 30% presenten trams d'alt o molt alt risc d'accident greu o mortal. D'altra banda, els quilòmetres amb risc molt baix i baix representen gairebé la meitat (48%) del total de la xarxa i també es mantenen estables en comparació amb el trienni anterior. A Girona, el 28% dels quilòmetres analitzats tenen un ris alt o molt alt. Això representa un punt més que l'anterior estudi.

La província de Girona també figura en el llistat dels 10 trams amb més concentració d'accidents de Catalunya. El tram ocupa el setè punt del llistat i comprèn l'itinerari de 5,3 quilòmetres entre Tordera a Blanes per la GI-600. En aquest tram, on circulen de mitjana cada dia 22.935 vehicles, hi ha 0,5 accidents de gravetat o mortals cada any.

Per cinquè any consecutiu, el tram que acumula més accidentalitat greu de Catalunya (sense tenir en compte el trànsit que hi passa) es troba a la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola. La majoria dels trams d'aquesta llista es troba a la Regió Metropolitana de Barcelona, menys un tram a l'extrem sud de la Costa Brava (GI-600 entre els municipis de Tordera i Blanes) i l'autovia entre Reus i Tarragona.

Una altra dada destacada de l'informe és que Girona té cinc dels 10 trams amb menys risc de patir un accident de Catalunya. L'autovia de Llagostera a Platja d'Aro ocupa el primer lloc del rànquing. Tot i la seva alta intensitat ?més de 35.000 vehicles diaris? no té cap accident mortal o greu en l'últim trienni. ?

Entren també en aquesta llista dos nous trams de la demarcació de Girona que no són vies desdoblades, es tracta de la variant de Figueres (N-II), que malgrat que hi passen cada dia 17.249 no s'hi registren sinistres viaris greus. I l'altra és la carretera que va de Domeny a Sant Gregori, és a dir, la GI-531 fins a l'enllaç amb la GIV-5313. Aquí hi passen 13.265 vehicles diaris i hi ha molt poca sinistralitat. Els altres dos trams més segurs són la carretera C-35 entre Maçanet de la Selva fins a Hostalric i l'altre, l'itinerari que comprèn l'N-141 entre Amer i Bescanó.

L'EuroRAP conclou que la carretera de Tordera a Blanes (GI-600) és el vuitè punt de Catalunya amb més accidents de vehicles pesants. I que el que uneix Puigcerdà (N-152) i Llívia és el novè lloc. El RACC destaca també que les motocicletes estan involucrades en el 43% dels accidents amb víctimes greus o mortals tot i representar el 5% de la mobilitat a Catalunya. Tots els trams de més risc de sinistre es troben a la Regió Metropolitana de Barcelona.