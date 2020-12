Els gironins han gastat prop de 25 milions d'euros de dècims de la Loteria de Nadal

Els gironins han invertit un total de 24,9 milions d'euros a comprar dècims del Sorteig Extraordinàri de Nadal que se celebra avui. A Catalunya, la despesa és de 340 milions d'euros, un 7,66% menys que l'any passat, el que equival a 44,34 euros gastats per cada habitant de Catalunya.

Segons ha informat Loteries i Apostes de l'Estat, els ciutadans de la província de Barcelona han comprat dècims per valor de 246 milions, que suposen 43,44 euros per habitant, un 7,6% menys que l'any passat.

Els gironins han invertit 24,9 milions en dècims, 32,32 euros per habitant, un 7% menys que en el sorteig del 2019, mentre que a la província de Lleida s'han venut dècims per valor de 39,1 milions, que equival a 90 euros per habitant, un 11,1% menys que en el Nadal anterior.

En el còmput de Lleida cal tenir en compte el fenomen de l'administració La Bruixa d'Or de Sort, una de les que més ven a Espanya i que eleva la quantitat per càpita de loteria per cada lleidatà, encara que la major part de les vendes es fan per internet i van a parar a molts altres llocs d'Espanya.

A Tarragona, on l'any passat va tocar part de la Grossa -320 milions repartits a través del centre aragonès El Cachirulo de Reus-, aquest any han comprat dècims per valor de 30,1 milions, és a dir una mitjana de 37,5 euros per habitant, un 3,26% menys.

Totes les administracions de loteria han atribuït aquest descens de les vendes de loteria per al sorteig d'avui a la situació de pandèmia.

Loteries i Apostes de l'Estat havia consignat per vendre a Catalunya sèries per valor de 368 milions, de manera que uns 28 milions d'euros en dècims han estat retornats i, si son premiats, aniran a les arques de l'Estat.

