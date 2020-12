El Govern tanca perimetralment la Cerdanya i el Ripollès

El Procicat ha decidit tancar perimetralment les comarques de la Cerdanya i el Ripollès a partir d'aquesta mitjanit. Com a mesura per aturar l'expansió del virus, Salut també ha decidit tancar la restauració, la cultura i instal·lacions esportives que no siguin a l'aire lliure i limitar les reunions a sis persones. La resolució té una durada de 15 dies, fins al 6 de gener.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha reconegut que les mesures són "contundents", però ha argumentat que la situació és "molt complicada" des del punt de vista epidemiològic, però també en el nivell assistencial, als hospitals de referència de Campdevànol i de la Cerdanya. En el primer cas, hi ha un brot que afecta professionals del centre.

Ho han anunciat aquest vespre en roda de premsa Alba Vergés, Miquel Sàmper, conseller d'Interior; Jacobo Mendioroz, cap de Seguiment de la Covid, i Joan Carles Molinero, portaveu dels Mossos.

Vergés ha remarcat que la incidència acumulada en els últims 14 dies és superior als 1.000 casos per 100.000 habitants en aquests dues comarques, amb velocitats de contagi molt altes i amb un percentatge de positivitat alt (a la Cerdanya voreja el 20%). A això li ha sumat un "gran impacte assistencial" en els dos hospitals de referència. Ha remarcat que a Campdevànol hi ha 21 treballadors infectats, i al de la Cerdanya també hi ha una situació "complicada". "Són hospitals petits i no tenen llits de crítics", ha recordat.

La consellera també ha explicat que es convocaran els consells comarcals respectius per treballar ajudes econòmiques per fer front a les pèrdues que experimentaran els diferents sectors afectats per aquesta tancament.



A la resta de Catalunya no es preveuen mesures abans del 28

La titular de Salut també ha remarcat que el comportament en aquestes dues comarques és "molt diferenciat" respecte al de la resta de Catalunya, i per això no es preveuen noves mesures al conjunt del país abans del 28 de desembre. "Per sort no tenim un creixement exponencial com a principis d'octubre", ha dit.

En aquestes dues comarques, ha continuat, s'han fet diferents actuacions i cribratges per comprovar in situ quina és la situació epidemiològica. El coordinador de la unitat covid-19, Jacobo Mendioroz, ha subratllat que hi ha la percepció epidemiològica d'un augment de la població en aquestes dues zones, i això podria haver infectat els propis residents.

