Indignació dels restauradors per l'obertura per franges

Dos quarts de deu del matí i els bars del centre de Girona comencen a recollir taules de les terrasses i a tancar l'interior dels establiments. A partir d'aquesta hora, i fins a la una, només podran servir esmorzars per emportar en aquest primer dia de noves restriccions per frenar la propagació de la covid-19. Restauradors de la plaça Independència i de la Rambla criticaven ahir la mesura i asseguraven que havien servit a pocs clients: «No ve gent tan aviat, l'hora forta d'esmorzars és quan obren les botigues o quan els treballadors de l'Ajuntament o de la Diputació fan la pausa per al cafè». A partir de les deu del matí, es tornen a repetir imatges de gent fent el cafè o esmorzant en bancs del carrer.

«Tan aviat no ve ningú i, quan es comença a animar, han de prendre's el cafè i pagar a correcuita perquè ja no hi ha temps», va explicar la responsable del bar Duran, situat a la Rambla de Girona, Margarita Garcia. Segons va explicar, aquest primer dia de restriccions i d'obertura per franges va ser una mica «caòtic» pel «poc marge» que hi ha per servir esmorzars.

La cafeteria normalment obre a dos quarts de nou del matí però ahir van decidir fer-ho a dos quarts de vuit per aprofitar la franja d'obertura marcada per als esmorzars. A primera hora, detallava Garcia, poca afluència de clients, sobretot per a un establiment amb la clientela molt lligada als treballadors de botigues, oficines o administracions del voltant. A partir de les vuit i fins a les nou va començar-se a animar i, fins i tot, hi va haver-hi un pic de feina amb cues: «Els clients habituals han vingut una mica abans però, en total, en aquesta estona he servit vuit o nou taules».

Poc abans de dos quarts de deu del matí, els darrers clients de les terrasses dels bars i restaurants de la plaça Independència que van obrir apuraven el cafè mentre els treballadors s'encarregaven de recollir les terrasses, netejar, lligar taules i cadires amb cadenats i habilitar les finestretes per servir menjar per emportar.

«Estic molt emprenyat», va afirmar el copropietari del Royal Cafè, Joan Serrà, que també va assegurar que la franja prevista per als esmorzars es queda «curta»: «Hem pogut fer 25 persones, i just quan és el moment que la gent surt i podria venir a esmorzar, ens fan tancar». «Servim per emportar per intentar allargar una mica més, però així és impossible sobreviure», va afirmar. Serrà és especialment crític amb els dirigents polítics perquè sosté que han adoptat les restriccions sense tenir en compte les conseqüències que tindran per als restauradors i sense acompanyar-les d'ajudes: «Menteixen molt perquè s'omplen la boca parlant d'ajudes que no sé on van a parar, però aquí no arriben», va denunciar.

A més, també lamenta que els establiments hagin de continuar assumint les despeses i els impostos quan la feina ha caigut en picat.

Pel que fa als centres comercials, aquests presentaven des d'aquest dilluns una imatge de contrastos. Amb l'entrada en vigor de les noves restriccions per la covid-19, els establiments de restauració estaven ahir tancats des de primera hora. En canvi, les botigues de roba i altres productes treballen a ple rendiment, en una jornada en què molts clients van aprofitar per fer les compres de Nadal. Un exemple és La Maquinista, on ahir al migdia no s'hi van observar aglomeracions al voltant de les botigues i només en algunes hi havia clients esperant a fora, tot i que sempre respectant les distàncies de seguretat. On sí van registrar-se cues és en alguns establiments de restauració de persones que esperaven el seu torn per recollir menjar, l'única modalitat permesa ara mateix en els centres comercials.

El portaveu de l'Associació Espanyola de Centres Comercials, Víctor Garcia, va avisar que amb aquestes noves restriccions per a la restauració hi ha «l'opció real» que ja no tornin a obrir mai més i que aquesta mesura pugui suposar la seva estocada final. Garcia va lamentar que és «un cop dur» després d'un any «molt complicat per a la restauració, per als centres comercials i per als restauradors dels centres comercials» que ara veuen com poden sortejar la situació amb el servei a domicili o el take away.

A més, Garcia va celebrar que no es registressin aglomeracions i que els clients respectessin les mesures. No obstant això, sí que van detectar-se algunes cues per entrar a l'interior d'unes botigues davant l'aforament restringit al 30%. En qualsevol cas, Garcia va deixar clar que va haver-hi «grans puntes» d'afluència i que els clients s'havien repartit al llarg del dia.