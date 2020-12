Els pagesos surten als carrers per avisar que «són més necessaris que mai»

Unió de Pagesos va organitzar ahir una dotzena de tractorades i marxes lentes de vehicles per tot Catalunya en defensa de l'activitat agrària i del territori. Sota el lema «Ara, més necessaris. Ara, més pagesia», el sindicat exigeix al Ministeri i al Departament d'Agricultura diferents mesures urgents de suport a l'agricultura, ramaderia i silvicultura que n'assegurin la continuïtat. A les comarques gironines s'hi van aplegar uns 120 tractors i uns 70 vehicles en quatre itineraris a l'Alt i el Baix Empordà (amb final a Torroella de Montgrí), a la Garrotxa (acabant a la plaça Clara del centre d'Olot), al Ripollès (des del polígon dels Pintors fins a Ripoll) i del Pla de l'Estany-Gironès-Selva que va arribar davant de l'edifici de la Generalitat a Girona i que va comptar amb el suport de la comunitat Sikh. Amb la seva participació, a la convocatòria d'Unió de Pagesos la comunitat índia va voler donar visibilitat a les mobilitzacions que fa la pagesia al seu país perquè el govern indi vol potenciar els intermediaris en perjudici de la venda directa, que tenen regulada des del 1964.

En el conjunt de Catalunya es van mobilitzar 600 tractors i més de 200 vehicles en 13 rutes per reclamar que tots els sectors agraris puguin guanyar-se la vida «dignament» i, entre d'altres, demana destinar ajuts de la PAC a aquells sectors que s'han vist afectats per la crisi de la covid-19 i que pitjor ho estan passant. També denuncia l'«amenaça» que suposa la implantació «massiva» d'energies renovables.

Amb les marxes d'ahir, el sector agrari va voler posar en valor la importància del sector i, en aquest sentit, reclamar un conjunt de mesures als governs espanyol i català per garantir-ne la continuïtat. Els pagesos denuncien les dificultats que estan travessant diferents sectors agraris, sobretot aquells més afectats per la crisi de la covid-19 per tenir una major dependència del sector de la restauració.

Entre les mesures, el sindicat demana que es faci un «bon ús» dels nous ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) i dels fons de recuperació econòmica per als sectors més afectats per les dificultats de distribució i per la caiguda de preus en origen, així com per les adversitats climàtiques.

Davant les dificultats de distribució i la caiguda de preus, Unió de Pagesos reclama, tant al Ministeri com al Departament d'Agricultura, que utilitzin els fons de la PAC per atendre els sectors afectats per les restriccions derivades de la pandèmia i els que s'han vist afectats per circumstàncies excepcionals o per l'evolució del mercat.