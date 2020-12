Part d'un cinquè premi cau a Girona, Campdevànol i Arbúcies

El cinquè premi més matiner de la Loteria de Nadal ha beneficiat les comarques gironines.

S'han venut nou dècims a Girona ciutat, Campdevànol i Arbúcies. Per tant, les comarques gironines s'han vist beneficiades amb 54.000 euros d'aquest premi.

El 86986 s'ha repartit en més municipis de la resta d'Espanya.

Un dels punts on s'han beneficiat del cinquè premi és l'Estanc de Taialà, que hi ha davant l'escola del barri de Girona. Aquí, segons han explicat des de l'establiment, s'han venut cinc dècims. Això suposa que s'han repartit 30.000 euros, ja que són 6.000 euros per dècim. Les butlletes s'han venut a través de la màquina expenedora automàtica.

A Arbúcies també s'ha venut una petita part d'aquest premi, de fet, només un dècim i també per la màquina automàtica. El lloc on s'ha expedit és l'estanc del poble, situat al carrer Major.

També s'han emès butlletes a Campdevànol.