La policia de Girona ha denunciat 92 ocupacions «delinqüencials» el 2020

La Policia Municipal de Girona ha interposat 92 denúncies aquest 2020, de gener a octubre, per la qual cosa assegura que eren «ocupacions conflictives en habitatges». Es tracta d'una xifra inferior a l'any passat, quan en el mateix període es van posar 165 denúncies i es va acabar el 2019 amb 181 actes. Tanmateix, el 2018, es van registrar 111 denúncies en tot l'any.

En total, aquest any la policia ha dut a terme 279 actuacions a requeriment de la ciutadania, de gener a octubre. Pel que fa als altres anys, el 2019 es van realitzar 338 actuacions i el 2018, 105, de gener a desembre. Aquest descens, tan de denúncies com d'actuacions, del 2020 al 2019 s'explica pel confinament.

Les ocupacions efectuades per «famílies vulnerables», segons qualifica el consistori, es redirigeixen a l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament. Enguany, s'han aturat més de 100 desnonaments de persones vulnerables a l'espera de trobar altres solucions residencials per part dels serveis socials del consistori. També s'ha de tenir en compte que de maig a juny es va aplicar una moratòria als desnonaments.

Precisament ahir, l'Ajuntament va llançar una campanya destinada a «erradicar les ocupacions delinqüencials a la ciutat». Segons va específicar el consistori en un comunicat, es «tracta d'aquell tipus d'ocupacions d'habitatges que realitzen persones que mantenen actituds molt conflictives i agressives vers els veïns i veïnes de l'escala o del carrer». El consistori treballa per erradicar-les del municipi i ha llançat un vídeo per les xares socials i la web de l'Ajuntament de Girona per posar sobre la taula la problemàtica i donar consells per tal d'evitar aquestes situacions. El vídeo es va gravar en un bloc de pisos de Can Gibert del Pla i en el seu entorn, precisament perquè és un espai on la bona relació entre veïns i policia ha permès actuar davant ocupacions conflictives i impedir-ne la consolidació.

«Alguns dels nostres veïns i veïnes estan molt preocupats perquè pateixen ocupacions delinqüencials d'habitatges de l'entorn de casa seva. Des de l'Ajuntament estem treballant per aturar-les i erradicar-les del nostre municipi. En el supòsit que no es tracti d'una ocupació delinqüencial, sinó de famílies vulnerables, procurarem resoldre aquesta situació des de l'àrea de Drets Socials, a través dels nostres canals ordinaris», va assegurar l'alcaldessa, Marta Madrenas.

Des del govern local es considera que la immediatesa en aquests casos és molt important per poder evitar les ocupacions i, per tant, considera « necessari que els veïns i veïnes avisin ràpidament la Policia Municipal de Girona, trucant al 092, si hi ha qualsevol indici d'ocupació en un habitatge per part de gent conflictiva».

D'aquesta manera, argumenten, la policia pot enxampar in fraganti les persones que entren a un immoble que no és el seu, quan encara no han canviat el pany, i així demostrar que aquell no és el seu pis. «Aquesta immediatesa permet a la policia agafar-los in fraganti, que és quan es té més força per evitar aquesta ocupació», va assegurar l'intendent de la Policia Municipal, Joan Jou. De fet, les darreres setmanes s'han aconseguit aturar diverses entrades a vivendes que s'estaven produint, gràcies en part al desplegament del programa de policia de proximitat. Fins i tot es van enxampar dos grups diferents, en tres dies, a la porta d'un mateix pis a Can Gibert del Pla.

Concretament, la centraleta ha rebut aquest any, des del gener fins a l'octubre, 308 trucades per aquest motiu. I al llarg del 2019, la xifra es va enfilar fins a les 415 trucades durant els deu primers mesos. Les afectacions provocades per la pandèmia han fet que les trucades i actuacions per aquest motiu hagin sigut gairebé inexistents durant diversos mesos d'aquest 2020, sobretot mentre hi havia el confinament domiciliari.