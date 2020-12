Roses, Ripoll i Palamós, on més han pujat els casos la darrera setmana

Les dades epidemiològiques de la Regió Sanitària de Girona segueixen creixent sense aturador. Des de fa una setmana que estan incrementant considerablement tal com està passant a la resta de Catalunya i Espanya. I és que segons les xifres de Salut, en una setmana els casos han augmentat prop d'un 50% (de 1.305 a 1.955 positius). Les àrees bàsiques que han patit un augment més significatiu són: Roses (+98), Ripoll-Sant Joan de les Abadesses (+77), Palamós (+62), Figueres (+46), Girona 2-Can Gibert del Pla (45), Girona 3-Montilivi (43), Santa Coloma de Farners (33) i Girona 4-Taialà (32).

Totes aquestes àrees han experimentat un ascens de més de 30 casos i, en tot el conjunt de la regió, n'hi ha 36 de 41 en què aquesta setmana s'han registrat més casos que l'anterior, dada que suposa el 87% del total. Per tant, només hi ha cinc àrees en què han baixat els casos: Palafrugell (-25), Camprodon (-11), Anglès (-3), la Bisbal (-3) i Llançà (-2).

Tenint en compte la visió global, les xifres segueixen sent preocupants. Tot i que ahir es va registrar un 23% menys de casos que el dia anterior, cal tenir present que durant el cap de setmana es fan menys proves i per tant hi ha menys probabilitats que sorgeixin nous casos, un dels indicadors que indiquen que el contagi està molt actiu és l'índex de rebrot. Ahir ja va superar el llindar de 500 i va pràcticament duplicar la xifra registrada de la setmana passada.

Seguidament, la velocitat de propagació del contagi va augmentar fins a 1,49, això significa que cada cent infectats en poden contagiar uns 149 de mitjana. Finalment, el nombre d'ingressats també va pujar fins a 206, sis més que el dia anterior, i els crítics fins a 40, dos més. Es van sumar quatre morts més, dos han tingut lloc a centres sanitaris o sociosanitaris i el restant encara no s'ha classificat.

Respecte a la situació hospitalària, ahir al Trueta hi havia 58 ingressats i 22 de crítics i al Santa Caterina 57 hospitalitzats i onze crítics. Quant als comarcals que han actualitzat la situació interna, a Figueres hi havia 27 persones ingressades, sis menys que la setmana passada. A Blanes hi havia setze ingressats i respecte a l'últim recompte de la setmana passada s'han notificat tres ingressos, dues altes i una defunció. A l'hospital de Campdevànol, on hi ha decretat un brot, han mort tres persones més aquest cap de setmana. Hi ha els mateixos pacients ingressats al centre sanitari i quatre menys al sociosanitari respecte a divendres i, finalment, hi ha vuit sanitaris menys infectats.

D'altra banda, la velocitat de propagació del virus a Catalunya, l'Rt, es va reduir una centèsima. No obstant això, el risc de rebrot va créixer dotze punts fins a 366. Salut va sumar 954 casos per PCR o test d'antigen, 40 morts, 56 ingressats i 12 crítics.