S'eleven a 47 els afectats i a set les defuncions pel brot a la residència La Solana de Banyoles

Salut ha detectat cinc contagis més de covid-19 entre residents i treballadors de la residència La Solana de Banyoles, que s'afegeixen als 42 afectats pel brot en aquest centre. A més, en els darrers dies s'ha registrat una nova defunció, cosa que eleva el total a set. En tots els casos, segons informa el Departament, es tracta de pacients que ja presentaven patologies prèvies abans de contraure la malaltia. Tan bon punt es va detectar el brot, a principis de desembre, Salut va activar totes les mesures per contenir-lo; entre d'altres, sectoritzant el centre i aïllant els residents. Aquesta setmana es preveu que els treballadors que han superat la malaltia es reincorporin a la feina. A més, la meitat dels residents infectats ja s'han curat.

Dels 72 residents que hi ha a La Solana, el brot de coronavirus detectat a principis de desembre n'ha afectat 31. Set d'ells, que ja tenien patologies prèvies abans d'infectar-se, no han pogut superar la covid-19 i han mort. D'altra banda, a dia d'avui el brot també ha afectat setze dels 40 professionals que hi ha en plantilla.

El brot a la residència La Solana es va declarar a principis de desembre. Durant el cribratge massiu que es va fer entre residents i personal, van aflorar 42 positius (29 d'ells pacients, i la resta treballadors). Les últimes proves de control, que s'han fet aquest cap de setmana, han fet aflorar cinc nous contagis. D'aquests, dos són residents i els altres tres, treballadors que s'han acabat positivitzant.

Segons informa Salut, aquesta setmana ja es preveu que s'incorporin a la feina els primers treballadors que han superat la malaltia. A més, la meitat dels residents infectats també s'han curat.

Des del Departament de Salut, i juntament amb la direcció de la residència, s'està fent un seguiment de la situació i de les mesures de control per acabar amb el brot. Entre d'altres, el centre rep visites de professionals de Salut Pública, es revisen els circuits, els equips de protecció individual (EPI) i la sectorització que s'ha fet al centre. La situació clínica dels residents es vigila i se segueix diàriament per part de professionals sanitaris del mateix centre i per l'Equip d'Atenció Primària de Banyoles.

