Un àngel anomenat Marc Rosa

A Sort li ha sortit competència. Sigui el que sigui que han trepitjat tant Marc Rosa com la seva mare, Pilar Sebastián, està associat amb la fortuna. Tots dos fa dècades que estan al capdavant de l'administració de loteria El Trébol que va iniciar l'àvia de la família. Ripoll no s'havia caracteritzat tradicionalment per ser un municipi excessivament afortunat. Des de 1914 que hi havia tocat el premi gros de Nadal, només s'havia vist afavorit amb premis ocasionals que amb prou feina transcendien més enllà dels límits territorials de la comarca. I fins i tot en aquell fet centenari, la sort va viatjar deu quilòmetres al nord-est per esquitxar de duros a la veïna població de Sant Joan.

Sense fer la fressa de Xavier Gabriel ni acumular tants números com l'administrador del Pallars Sobirà, la família Rosa-Sebastián ha aconseguit esdevenir un referent de la loteria catalana. Aquestes últimes setmanes de desembre la cua per fer-se amb algun dels dècims que tenen en el seu establiment es perllongava a l'exterior de la ripollesa plaça Clavé, on està localitzat, degut també a la distància de seguretat. Les dificultats derivades de la covid-19 d'aquest 2020 han activat el consum de loteria, i els premis que durant els últims anys ha acumulat l'administració número 2 del poble l'han convertit en lloc de peregrinació pels aficionats al joc.

El mateix Marc Rosa afirmava dimarts al migdia que «els números s'han venut per finestreta» però que també han anat a l'administració que la seva dona té a Anglès, i a Andorra, on compta amb diversos clients fidels. Els més escèptics diran que és casualitat o estadística. Els adeptes a la bonaventura hi veuran altres connexions, com ara les «meigues» de la terra de la família política gallega d'en Marc. Sigui com sigui la seva tasca a l'hora de buscar la sort és incansable. Se'l pot veure sovint pels diferents pobles del Ripollès per tal de servir sèries de números a persones individuals o bars que en són clients habituals.

El nom de Ripoll apareix des de 2017 a mitjans de mig planeta relacionat amb els fets del mes d'agost que van protagonitzar joves radicalitzats del municipi. Periòdicament, però, també ho fa per reclamar l'atenció sobre alguna picossada d'euros que hi arriba, sovint amb en Marc com a repartidor de la fortuna. Un àngel per una capital de comarca que sovint no ho sembla, un dels pocs individus capaç d'injectar-li una autoestima massa rebregada també per la desatenció que les administracions generals han mostrat amb el «bressol de Catalunya». Potser ha arribat el moment d'aprofitar per discutir-li la capitalitat de l'atzar i la ventura a Sort.