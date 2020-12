Les cases rurals del Ripollès i Cerdanya auguren pèrdues de fins al 50% dels ingressos anuals pel tancament perimetral

Les cases rurals del Ripollès i la Cerdanya auguren pèrdues de fins al 50% dels ingressos anuals pel tancament perimetral de les dues comarques. Sostenen que la mesura suposa, de facto, un "tancament encobert" per al sector, perquè els clients que havien fet reserves per a aquests dies tindran "impossible" poder-s'hi allotjar. L'Associació de Cases de Turisme Rural Girona-Costa Brava-Pirineu, que aplega totes les de la demarcació, critica la "manca de previsió" del Govern i reclama mesures econòmiques "urgents" per compensar les cases rurals del Ripollès i la Cerdanya. Qualifiquen la situació "d'insostenible", i més perquè el sector no disposa "'d'ajudes directes" per poder pal·liar les pèrdues.

Al Ripollès i a la Cerdanya, hi ha uns 80 allotjaments rurals que formen part de l'associació. Sumen més de 500 places. Totes elles calculen que el tancament perimetral, que qualifiquen com a "tancament encobert", els suposarà deixar de facturar gairebé 300.000 euros (que són totes aquelles reserves que se'ls han anul·lat entre aquest dimecres i el 7 de gener).

"A la comarca del Ripollès, aquest import representa un 20% de la facturació anual de les cases rurals; mentre que a la de la Cerdanya, el percentatge s'eleva fins al 50%", destaca l'Associació de Cases de Turisme Rural Girona-Costa Brava-Pirineu en un comunicat. L'entitat rebutja el tancament perimetral i diu que no entén "la manca de previsió" de la Generalitat, a qui acusa d'haver-se "esperat a publicar aquestes mesures 24 hores abans de festes de Nadal", i que la resolució no s'hagi publicat fins a les set d'aquest matí.

L'associació, a més, recorda que les cases rurals es troben "en una situació molt complicada", perquè el sector no disposa "d'ajudes directes" per compensar les pèrdues econòmiques que els genera la pandèmia. "A més, és un sector que n'ajuda d'altres, perquè les cases rurals promocionen el comerç local i les destinacions de proximitat", recull l'entitat en un comunicat.