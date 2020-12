Concentració d'empresaris al Ripollès per reclamar un "pla de rescat immediat"

Empresaris de tots els sectors econòmics del Ripollès s'han concentrat aquest dimecres a Camprodon per reclamar "un pla de rescat immediat". Denuncien que el confinament perimetral acabarà d'enfonsar moltes empreses del territori i exigeixen "solucions excepcionals" per intentar salvar-les.

La mesura els ha arribat "per sorpresa" i en plena campanya de Nadal, quan el sector turístic de la comarca factura el 40% dels ingressos anuals. "Tots teníem clar que la campanya seria diferent, però ens havien donat falses esperances i ho teníem tot preparat", assegura Joan Moret, pagès i president de l'associació de criadors d'eugues de muntanya del Ripollès. Aquest dijous hi ha convocada una nova concentració a Ripoll.

"N'estem farts perquè estan jugant amb el nostre menjar". Així s'ha expressat el pagès Joan Moret, totalment indignat amb el confinament perimetral del Ripollès, una mesura que arriba quan la comarca ja estava "a punt" per a una de les temporades més importants de l'any. Entre els concentrats, també hi ha havia empresaris del sector de l'esquí. És el cas de Jaume Vilà, de Vallter, qui ha alertat que el fet de posar en perill aquest sector farà trontollar l'economia de la comarca. "Un sector porta a l'altre. Quan caigui el dominó, caurà tot", avisa.



Mesures excepcionals

El territori creu que la mesura de tancar la comarca és desproporcionada, ja que més de la meitat dels pobles no tenen ni un sol cas de covid-19 entre els seus veïns. Per això, reclamen que si la mesura ha estat excepcional ara també cal que la resposta per part del Govern ho sigui. En aquest sentit, subratllen que també ha de ser "immediata" perquè els diners, assegura Joan Pascal, secretari general de la Unió Intersindical Empresarial del Ripollès, "es necessiten ara i no d'aquí a quatre mesos".

De la seva banda, l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, ha expressat que el Govern s'ha compromès a dotar d'ajuts el territori en una reunió telemàtica que s'ha celebrat aquest migdia amb la presència de la consellera de Presidència en funcions, Meritxell Budó, el vicepresident de la Generalitat amb funcions de president, Pere Aragonès, entre d'altres.