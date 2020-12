El confinament perimetral de la Cerdanya fa perdre totes les reserves per a les festes de Nadal, que arribaven al 75%

El confinament perimetral de la Cerdanya, que s'aplica des d'aquest dimecres, ha fet perdre totes les reserves hoteleres de cara a les festes de Nadal. Si en un principi els nivells d'ocupació d'aquests allotjaments rondava el 75% per aquestes dates, sobretot entre el 25 de novembre i el 3 de gener, ara ha quedat tot anul·lat i molts dels establiments han optat per tancar.

La presidenta de l'Associació d'Hotels i Càmpings de la Cerdanya, Núria Vidal, ha explicat que, davant les noves restriccions, estan "angoixats i molt enfadats" i ha criticat la manca de previsió que hi ha hagut per part del Govern. Per aquest motiu, ara treballaran per reclamar la condonació d'impostos, així com també en demanar ajuts directes.

Vidal ha assegurat que les mesures anunciades divendres passat per part del Govern, les quals permetien els desplaçaments de les bombolles de convivència entre diferents comarques catalanes, ja havien provocat l'anul·lació d'algunes reserves hoteleres. Tot i això, ha comentat que el gruix d'aquestes encara es mantenia. Ara valora negativament les noves restriccions, les quals, segons ha dit, han deixat els establiments amb les "neveres plenes" i han condicionat totalment la contractació de personal.

La presidenta de l'Associació d'Hotels i Càmpings de la Cerdanya preveu que la temporada d'hivern continuarà sent "difícil" si no millora la situació sanitària. A més, ha dit que aquest període representa un 40% de la facturació i ha detallat que el pont de la Puríssima s'ha tancat amb un 12% d'ocupació. Cal tenir en compte que, en els darrers, tant aquests dies com el període de les vacances de Nadal els hotels havien de penjar el cartell de complet.