Els controls policials provoquen llargues cues per accedir al Ripollès

Primer dia de tancament perimetral al Ripollès per intentar contenir la propagació de contagis de la covid-19. Des de les set del matí, s'han viscut retencions en punts estratègics com a l'entrada sud de Ripoll a la C-17, especialment per accedir a la comarca. Els Mossos d'Esquadra aturen els conductors, i aquells que no poden justificar el desplaçament per motius laborals i altres situacions excepcionals han de girar cua. Els controls es fan en compliment de l'última resolució del Procicat, que ha entrat en vigor aquesta mitjanit i amb una durada de 15 dies. Afecta la Cerdanya i el Ripollès, on s'han disparat els contagis molt per sobre de la mitjana catalana.