Cuines de la Vall de Camprodon denuncia el tancament "a traïció" del Ripollès a dos dies del Nadal

L'associació cultural i gastronòmica Cuines de la Vall de Camprodon ha denunciat en un comunicat el tancament "a traïció" de la comarca del Ripollès a dos dies del Nadal, en el marc de la pandèmia de la covid-19. L'associació ha lamentat que la mesura deixa els locals "amb cambres plenes de menjar i reserves per retornar" i ha considerat la decisió "una manca de respecte intolerable". Els membres de l'entitat es mostren convençuts que la situació "ja era evident" fa cinc dies i per això consideren que es podrien haver estalviat "molts esforços i recursos". La postura de l'entitat compta amb el suport de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon.

Els membres de Cuines de la Vall de Camprodon també asseguren estar "farts" de rodes de premsa "just abans dels caps de setmana", com si, indiquen, "donar una acollida i un servei de qualitat fos només una qüestió de bona voluntat i no de professionalitat".

També exigeixen conèixer els estudis segons els quals uns dels principals punts de contagi per coronavirus són restaurants i allotjaments turístics. "A nosaltres no ens consta que així sigui i no entenem que siguem sempre els que sortim rebent", lamenten.

Després de recordar que el sector té "molt de pes" en l'economia del territori, l'entitat reclama que es consideri els membres de la restauració "professionals qualificats" i empreses "clau", i reclamen que se'ls escolti i se'ls "respecti".

"No volem ser les víctimes de la covid econòmica. A la Vall de Camprodon no estaríem parlant només d'algunes persianes abaixades; som la base de l'economia del territori. El desastre està anunciat i és evident que no hi haurà mai ajuts suficients per compensar tantes pèrdues", alerten.

Davant d'aquest escenari, l'entitat reclama una gestió de la pandèmia "més transparent i comprensiva", mesures adequades "a la realitat de cada territori" i una planificació "que respecti els ritmes de l'economia i la societat".

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus