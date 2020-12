ERC presenta "una llista guanyadora" a Girona liderada per Teresa Jordà

La cap de llista d'ERC a les comarques gironines pel proper 14-F, Teresa Jordà, ha presentat aquest dimecres una "llista guanyadora" amb l'objectiu de "liderar la reconstrucció del país i l'independentisme". Jordà ha avançat que les polítiques que plantegen els republicans van enfocades a "revertir les conseqüències social i econòmiques" generades per la pandèmia. Tot i així, la cap de llista gironina no oblida "la lluita independentista" en la propera legislatura i ha avançat que seguiran treballant per fer efectiva la república catalana. La candidata gironina ha demanat deixar enrere "discursos estèrils" per evitar "la decepció".

L'actual consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, liderarà la llista d'ERC a la demarcació de Girona de cara al 14-F. Aquest dimecres ha presentat els membres que l'acompanyaran en els comicis del febrer. Jordà ha definit el seu equip un conjunt de persones "amb una gran capacitat de gestió i lideratge" que hauran de "donar resposta als moments difícils que vivim".

Teresa Jordà ha avançat que ERC presenta "una llista guanyadora" a les eleccions per tal de poder "liderar la reconstrucció del país". En aquest sentit, la candidata gironina ha avançat que bona part de les propostes se centraran en "revertir les conseqüències social i econòmiques" generades per la pandèmia.

La majoria de propostes seran "des de l'empatia i la proximitat", tal com ha assegurar Jordà. Per altra banda, l'actual consellera s'ha compromès a treballar per a tots els pobles i sectors que formen la demarcació gironina.

En clau nacionalista, la cap de llista ha demanat a la resta de formacions que deixi enrere "discursos estèrils i gesticulacions grandiloqüents" per "omplir titulars", però que al final només porten "a la decepció". Tot i així, el president de la Federació Gironina d'ERC, Pau Presas, ha avançat que el seu enemic electoral no serà cap altra formació independentista.