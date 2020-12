El Govern confina la Cerdanya i el Ripollès dos dies abans de Nadal

El Govern català va decidir ahir confinar perimetralment les comarques de la Cerdanya i el Ripollès degut a l'alta incidència de casos que hi ha hagut les darreres setmanes, i que han fet augmentar la pressió assistencial als hospitals de Campdevànol i el transfronterer de la Cerdanya.

La mesura es va anunciar ahir en una roda de premsa d'última hora per part de la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i ja ha entrat en vigor aquesta mitjanit. De moment està previst que les restriccions s'allarguin quinze dies, fins al 6 de gener.

Un dels sectors més afectats tornarà a ser el de la restauració, que haurà de tancar durant aquest període i, com a excepció, es permetrà la mobilitat per motius laborals, sanitaris i educatius. Les restriccions també afectaran la cultura -excepte museus i biblioteques- i instal·lacions esportives que no siguin a l'aire lliure. D'altra banda, les trobades i reunions entre el 24 de desembre i el 6 de gener es limitaran a un nombre de sis persones, en comptes de deu, tal com estava previst. Com a màxim es podran reunir dues bombolles de convivència.

«Ja vam dir que faríem una revisió de les mesures i aquestes dues comarques tenen un comportament molt diferent a la resta del país, per això hem actuat de manera contundent», va afirmar Vergés. La consellera de Salut va argumentar que la situació és «molt complicada» des del punt de vista epidemiològic, però també en el nivell assistencial, als hospitals de referència de Campdevànol i de la Cerdanya. En el primer cas, hi ha un brot que afecta almenys 21 professionals del centre. A més, actualment hi ha 22 pacients ingressats, una xifra molt alta tenint en compte la capacitat del centre sanitari. Una de les conseqüències d'aquest brot ha sigut la decisió de no ingressar cap pacient que no sigui positiu de coronavirus. Des del 2 de desembre els pacients no COVID-19 es deriven als hospitals d'Olot i Trueta. Tot i que durant les darreres setmanes el centre sanitari ha anat flexibilitzant les mesures, la pressió assistencial encara és molt elevada, tal com es va explicar ahir.

D'altra banda, l'hospital de la Cerdanya ahir tenia onze pacients ingressats i una desena de sanitaris aïllats preventivament.

Vergés va remarcar que la incidència acumulada en els últims 14 dies és superior als 1.000 casos per 100.000 habitants en aquestes dues comarques, amb velocitats de contagi molt altes i amb un percentatge de positivitat alt -a la Cerdanya voreja el 20%. A això li ha sumat un «gran impacte assistencial» en els dos hospitals de referència. «Són hospitals petits i no tenen llits de crítics», va recordar.

La consellera també va explicar que es convocaran els consells comarcals respectius per treballar ajudes econòmiques per fer front a les pèrdues que experimentaran els diferents sectors afectats per aquest tancament. Les ajudes encara no estan concretades però respondrem en conseqüència i per això ens reunirem amb els consells comarcals», va explicar Vergés.

Finalment, els consellers van aclarir que no es permetrà la mobilitat interna entre les dues comarques, ja que les mesures contemplen el confinament total de cada comarca de forma independent.

La titular de Salut també va remarcar que el comportament en aquestes dues comarques és «molt diferenciat» respecte al de la resta de Catalunya, i per això no es preveuen noves mesures al conjunt del país abans del 28 de desembre. «Per sort no tenim un creixement exponencial com a principis d'octubre», va dir.

En aquestes dues comarques, va continuar, s'han fet diferents actuacions i cribratges per comprovar in situ quina és la situació epidemiològica. El coordinador de la unitat COVID-19, Jacobo Mendioroz, va subratllar que hi ha la percepció epidemiològica d'un augment de la població en aquestes dues zones, i això podria haver infectat els propis residents.