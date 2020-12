El Govern destina 4,3 milions en ajuts directes a la restauració, el turisme i el comerç del Ripollès i la Cerdanya

El Govern aprovarà la setmana que ve una primera transferència de 4,3 milions d'euros per articular ajuts directes a empreses dels sectors de la restauració, el turisme i el comerç del Ripollès i la Cerdanya, comarques tancades des d'aquest dimarts per l'augment de casos de covid-19.

"Al costat de salvar vides, hem de protegir llocs de treball i el Govern s'ha posat en marxa", ha dit el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès en declaracions a l'ACN. Els establiments que han demanat una subvenció prèvia i són a les bases de l'executiu català rebran els diners d'ofici. La resta podran sol·licitar els recursos i rebre'ls "el més aviat possible", ha dit el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa.

Segons el titular d'Empresa, la mesura busca "permetre la supervivència de les empreses" de la zona que avui presentava uns indicadors de covid-19 molt més elevats que la resta de Catalunya. Per exemple, a la Cerdanya aquest dimecres el risc de rebrot era de 3.521 i al Ripollès de 1.907, molt per sobre de la mitjana catalana, que era de 349.

Després de reunir-se amb ajuntaments i els consells comarcals del Ripollès i la Cerdanya, el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha reiterat que l'objectiu de les restriccions dictades ahir al vespre a les dues comarques tenen com a objectiu "salvar vides i reduir el nombre de contagis" i ha admès l'impacte econòmic que aquest tancament causarà a la zona just a les portes d'un dels moments més importants de la temporada de neu.

Aragonès ha assegurat que la tramitació dels ajuts es gestiona "el més ràpid possible" . En aquest sentit, ha comentat que en un context normal les subvencions tarden entre sis i nou mesos a concedir-se i en els ajuts relacionats amb la pandèmia aquest procés s'està fent amb un període de comprèn entre els 20 i 40 dies.

Segons ha detallat el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, els ajuts es transferiran d'ofici als establiments que ja ho van sol·licitar en les dues convocatòries anteriors. Els negocis que no ho van fer també poden demanar-ho ara igualment a través d'una petició d'ajut. Amb tot, ha assenyalat que l'objectiu és garantir la supervivència de les empreses i salvar-ne el màxim de la seva possible extinció un cop la vacuna permeti la recuperació econòmica.

Tremosa, d'altra banda, no ha concretat per quin import serien les ajudes unitàries per a cada negoci però ha avançat que seria el mateix per a tots els establiments. Tot i així, ha recordat, com a referència, que les ajudes anteriors s'han mogut en un interval d'entre 1.500 euros per a dues setmanes i els 2.000 per a unes dues setmanes i mitja. "Serà poc o molt en funció del temps que estiguin tancats i les nostres possibilitats", ha apuntat.

En les dues anteriors convocatòries, el Departament d'Empresa i Coneixement va rebre unes 31.000 sol—licituds de bars i restaurants dels 42.000 que actualment hi ha a Catalunya.