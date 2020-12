El Govern es reuneix amb els alcaldes de la Cerdanya per pactar ajudes la setmana vinent

El vicepresident de la Generalitat amb funcions de president, Pere Aragonès, s'ha reunit per videoconferència amb el Consell Comarcal de la Cerdanya i els alcaldes de la comarca per tractar el confinament perimetral decretat pel Govern per frenar els contagis de coronavirus. Acompanyat de la consellera de Presidència, Meritxell Budó; la de Salut, Alba Vergés, i el d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, han acordat una nova reunió per a la setmana que ve per concretar ajudes als sectors més afectats i tramitar-les ràpidament i àgil, segons han informat fonts del Govern. La trobada ha servit per parlar d'aquestes compensacions i avaluar la greu situació sanitària arran de la pandèmia de covid-19, que ha tensat el sistema hospitalari cerdà.

Les mateixes fonts han explicat que es produirà una reunió similar amb el Consell Comarcal del Ripollès i els seus alcaldes. El Govern preveu enllestir "en els propers dies" les ajudes per a la restauració i el sector hoteler, especialment colpejats per les restriccions anunciades ahir dimarts al vespre. A la reunió d'aquest dimecres al matí també hi ha participat una representació del Departament d'Interior.