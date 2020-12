L'administració El Trébol de Ripoll ha repartit prop de 100 milions des de 2012

Diuen que un dels símbols de la sort i la fortuna és el trèbol. I si pot ser de quatre fulles millor. Doncs a l'administració número 2 de Ripoll, que porta precisament el nom d'El Trébol -així en castellà-, ho poden acreditar sobradament perquè ahir van sumar un nou premi a la seva llarga llista de premis atorgats als darrers anys amb la loteria. Durant els darrers anys asseguren haver repartit 100 milions d'euros. Ahir la sort va tornar-los a somriure i va repartir concretament 7,5 milions d'euros amb les 15 sèries venudes del tercer premi del sorteig de la loteria de Nadal, el 52472, dotat amb 500.000 euros per sèrie, 50.000 euros per dècim. La fortuna sembla instal·lada a l'administració que regenta Marc Rosa amb la seva mare ja que es dona també la circumstància que l'any passat ja va vendre un altre tercer premi, el 00750, un número molt baix (dels considerats lletjos) però que va resultar premiat amb 16,5 milions d'euros. Per això, ahir no podien deixar de somriure a l'administració ripollesa i celebrar-ho de manera extraordinària. L'atzar ha fet que aquest any un altre tercer premi de Nadal aterri a Ripoll i deixi una nova pluja de milions.

L'abril de l'any passat la mateixa administració ja va repartir 250.000 euros corresponents al segon premi del sorteig especial de l'Associació Espanyola Contra el Càncer amb el número 09367. L'estiu de 2017 va ser especialment afortunat pel Trébol de Ripoll. Va repartir 1 milió d'euros del primer premi del Sorteig Especial d'Agost de la Loteria. El premi, dotat en 100.000 euros per dècim, va recaure en el 05171. Amb només 35 dies de diferència, a Ripoll hi van caure dos premis milionaris. Aleshores eren 26 milions d'euros, dels quals 20 milions corresponien a un únic dècim i els 6 restants es van repartir entre particulars i la Policia Local. Va ser amb el número 02937. Però va ser en el sorteig de Nadal de 2012 quan va donar un dels majors premis de la seva història. L'administració ripollesa va repartir 35,8 milions d'euros del quart premi amb el número 23475, un número que es pot considerar afortunat ja que l'agost d'aquell mateix any va correspondre al primer número del sorteig de la loteria nacional. L'any 2011 ja va donar un cinquè premi amb el 03643 i el 2001 un tercer amb el 05967.