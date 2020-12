L'hostaleria del Ripollès denuncia que el tancament perimetral els ha enganxat amb reserves al 90% i les neveres plenes

Indignació i ràbia dels hotelers i restauradors del Ripollès pel tancament perimetral decretat pel Procicat per contenir els contagis de covid-19 a la comarca.

El president de l'Associació d'Hostaleria de la comarca, Fran Barroso, ha lamentat que la decisió s'hagi pres quan falten dos dies per Nadal i en un moment en què hi havia un 90% de reserves de mitjana després de l'obertura de fa una setmana de les pistes d'esquí. Denuncia que els ha enganxat amb les "neveres plenes" i reclamen ajudes directes davant les "pèrdues milionàries" que tindrà el sector. Unes restriccions que temen que sigui l'"estocada definitiva" per a molts negocis. Recorda que el sector representa el 60% del PIB de la comarca i demana que se'ls tingui en compte.

