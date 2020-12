El PSC i la CUP de la Diputació de Girona van criticar ahir que el govern de l'ens provincial (format per JxCat i ERC) hagi tornat a «cobrir les espatlles» del departament d'Educació; aquesta vegada, perquè l'organisme ha obert una línia de subvencions per un valor total de 70.000 euros per al finançament de les escoles i llars d'infants municipals en localitats de menys de 500 habitants (les anomenades ZER).

El diputat delegat de Suport a entitats locals, Josep Maria Bagot, va argumentar que l'objectiu d'aquestes ajudes és donar suport a aquests municipis per tal que puguin mantenir aquests centres educatius oberts, especialment en els casos en què les llars d'infants tenen menys de deu alumnes però que el seu manteniment permet garantir la continuïtat de les escoles. Tanmateix, Sílvia Paneque (PSC) i Laia Pèlach (CUP) van recordar que aquesta responsabilitat correspon a la Generalitat, i van lamentar que la Diputació li torni a «cobrir les espatlles» tal com ja va fer amb les quotes de les llar d'infants.

Paneque va assegurar que «en cap moment» els socialistes han dubtat de la necessitat de mantenir aquestes escoles, però va qüestionar que hagi de ser la Diputació qui les financiï. Segons va recordar, aquesta tasca correspon a la Generalitat, a qui va acusar d'haver «abdicat» de les seves funcions. «No volem acceptar aquesta renúncia de responsabilitat per part d'Educació», va assenyalar Paneque, tot i que els socialistes no es van oposar a la subvenció per no perjudicar els ajuntaments. La CUP es va manifestar en una línia similar, i va demanar a la Diputació que faci una carta al departament exposant-li les peticions dels ajuntaments per tal que se'n faci càrrec.

Per la seva banda, el president de la Diputació, Miquel Noguer, va explicar que l'ens provincial no està suplint la responsabilitat de la Generalitat, sinó que és «una petita ajuda» als municipis de menys de 500 habitants per tal que puguin mantenir les seves escoles rurals obertes, i va assegurar que es tracta només de cinc o sis localitats. «Els donem un petit ajut per tal que puguin mantenir-les, perquè la funció de la Diputació és ajudar tots els ajuntaments però especialment els més petits», va indicar.

D'altra banda, el darrer ple de l'any a la Diputació també va servir per aprovar el Pla de Serveis d'Assistència en Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència. El document engloba tots els recursos tècnics, formatius, informatius i econòmics d'aquest àmbit, i també compta amb una línia de subvencions dotada amb 150.000 euros per al finançament de polítiques de participació ciutadana.

A més, també es van aprovar les bases de subvencions del Fons de Cooepració Econòmica i Cultural, que s'han modificat per incloure-hi, entre d'altres, l'ampliació de les despeses subvencionables per atendre a les necessitats derivades de la covid-19.

D'altra banda, l'àrea de Cultura va aprovar les bases de les línies de subvencions d'àmbit cultural, educatiu i editorial epr a l'any que ve. Són línies de continuïtat però que també tindran en compte les necessitats causades per la pandèmia.