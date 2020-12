La restauració de la Cerdanya expressa la seva indignació pel tancament perimetral i reclama ajuts directes

El sector de la restauració de la Cerdanya ha expressat la seva indignació pel tancament perimetral de la comarca decretat pel Govern i que es vigent des de la mitjanit passada. La presidenta de l'Associació de bars i restaurants de la Cerdanya, Nativitat Bover, considera la mesura "un gerro d'aigua freda" i una "animalada" perquè " hi ha famílies senceres que viuen d'això". En aquest sentit, l'entitat reclama ajuts directes per pal·liar les pèrdues que hauran d'assumir, tenint en compte que els locals havien contractat personal i tenien producte comprat. Així mateix, Bover critica que s'haguessin d'assabentar del tancament de la comarca a les nou de la nit sense que el Govern "hagi consultat cap ens ni hagi dit res al sector".

Nativitat Bover denuncia l'"estupor" que sent en aquests moments el sector de la restauració de la Cerdanya pel tancament perimetral de la comarca, una mesura que considera "un gerro d'aigua freda" i, també, "una animalada". També qualifica de "poca vergonya" que s'haguessin d'assabentar de la mesura aquest dimarts a la nit en la roda de premsa del Govern.

"Si hi ha una pandèmia som tots els que, en tot cas, hauríem d'estar tancats i no uns si i uns no", assenyala Bover. En aquest sentit, recorda que fa poca dies els van marcar unes pautes de conducta amb un aforament màxim als locals del 30% i unes restriccions horàries d'obertura. Malgrat aquestes mesures, els bars i restaurants de la Cerdanya van optar per seguir oberts, sobretot, després que s'anunciés que es permetria els desplaçaments a segones residències o hotels mentre ara es troben amb aquest tancament perimetral de la comarca. Bover explica que els establiments de restauració havien contractat personal i comprat producte. "Ara, no sabem què fer", afirma la responsable de l'associació.

La presidenta de l'associació de bars i restaurants de la Cerdanya explica que, des del 3 de desembre que van reobrir, els establiments "només han fet que perdre diners". En aquest sentit, exigeix al govern ajuts "efectius", és a dir ajuts directes que cobreixin les pèrdues que hauran d'assumir arran d'aquest tancament perimetral. "Vosaltres ens tanqueu, vosaltres ens pagueu i res d'anar a demanar els diners perquè ells saben perfectament el que perdrem amb tots aquests dies tancats", afirma. En aquest sentit, remarca que moltes famílies viuen del sector el qual depèn majoritàriament del turisme i, per tant, de persones vingudes d'altres indrets.

Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus