Un tercer premi molt «familiar»deixa vuit milions a Ripoll i Anglès

Un any més el primer premi de la Grossa de Nadal ha passat de llarg a les comarques gironines. Si amb el que diuen que són les engrunes ens hem de conformar, aquesta vegada la sort es tradueix en part d'un tercer premi, el 52472, que va recaure a Ripoll i Anglès (8 milions d'euros) -en total 16 sèries-, i poca cosa més que unes engrunes de tres cinquens premis, el 19371, venut a Palamós (60.000 euros, 10 dècims); Girona, Campdevànol i Arbúcies amb el número 86986, amb 30.000, 18.000 i 6.000 euros en premis, i Salt, on l'administració número 2 va repartir 6.000 euros del 43831. El tercer premi es podria definir com a «familiar» ja que l'administració número 2 El Trébol de Ripoll i l'administració número 1 d'Anglès estan emparentades. Maria José Couso, jove de la propietària de l'administració ripollesa i casada amb un dels fills, regenta l'administració selvatana i una sèrie sencera del 52472 (10 dècims premiats amb 50.000 euros cada un) va viatjar fins allà. Només porta un mes al capdavant de l'administració i ja s'ha estrenat amb un premi important. La sort li deu venir també de família, ja que l'administració de la capital del Ripollès acumula molts premis en el sorteig de la loteria al llarg dels últims anys. El premi més elevat en aquest sorteig va ser el de Ripoll amb un total de 7,5 milions d'euros. En total, pel que fa als premis principals a la demarcació de Girona, van tocar 8.120.000 milions d'euros.

Maria José Couso estava ahir des de la seva nova administració d'Anglès molt il·lusionada per haver venut el número premiat ja que tan sols fa un mes que és la propietària d'aquesta administració de loteria. Amb alegria i una il·lusió que desbordava, la Maria José atenia al matí tots els curiosos que passaven per l'administració. La majoria d'ells aprofitaven per mirar si els havia tocat alguna cosa de la loteria, tot i que cap d'ells assegurava tenir el 52472, el número premiat amb 500.000 euros per cada sèrie en la rifa de Nadal.

La resta, aprofitaven per demanar quin premi havia tocat i felicitar-la. L'expectació mediàtica feia saltar les alarmes dels veïns del municipi, que en veure càmeres de vídeo i fotògrafs davant de l'administració sospitaven que algun premi del sorteig d'aquest dimarts havia tocat. Mentrestant, la Maria José encomanava la seva alegria i il·lusió. El 23 de novembre va signar el traspàs amb els antics propietaris que tenen el local al carrer de la Indústria. Per això no s'esperava gens que aquest any repartís mig milió d'euros.

Una vegadava sortir el número per la tele, no se'n feia a la idea. De fet, fins que no la va trucar el seu home des de Ripoll confirmant que tots dos havien venut el número premiat, no va començar a assimilar que havien repartit mig milió d'euros. Tenia una ampolla de cava a punt per poder celebrar el tercer premi, però va costar poder-lo celebrar perquè al principi ningú s'acostava a l'administració. Finalment, va destapar l'ampolla ruixant els pocs curiosos i la premsa, entre crits d'alegria. «Ho he gaudit molt», afirmava després de buidar tot el cava.

Segona alegria consecutiva amb un cinquè premi a l'administració número 1 de Palamós, on es va vendre una sèrie sencera del 19371 premiada amb 60.000 euros, 6.000 euros el dècim. L'any passat la sort ja va ser molt generosa amb aquesta administració que regenta Lluís Espadaler ja que, en aquella ocasió, un altre cinquè va deixar-hi 10 milions d'euros amb el 23.059. Tot i la menor quantia del nou premi, l'alegria es va instal·lar entre el personal de l'administració, que a les 11 del matí, quan van veure en directe que havien estat premiats amb aquest cinquè que es va vendre íntegrament per finestreta. No es tracta de cap número que algú hi estigués abonat si no que és un «número que ens van assignar», explicava el seu responsable. Ahir, almenys a mig matí, es desconeixia quins havien estat els afortunats ja que ningú s'hi havia acostat per comunicar-ho ni tampoc per comprovar la quantia del premi. A l'estanc situat davant l'escola del barri de Taialà a la ciutat de Girona, en Sebastià confirmava la venda de cinc dècims del 86986, un altre cinquè premi, també de 6.000 euros cada dècim. Segons va assegurar, havien estat ?números venuts directament per la màquina i desconeixia la identitat dels guanyadors. La mateixa situació es trobava l'estanc del carrer Major número 3 d'Arbúcies, on es va vendre un únic dècim d'aquest 86986. Altres tres dècims d'aquest cinquè premi es van vendre a la llibreria de la plaça de la Dansa número 1 de Campdevànol.