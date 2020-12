Territori promou la Taula de voluntariat dels Espais Naturals Protegits de l'Empordà

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la constitució de taules de voluntariat en diversos espais naturals protegits del territori, d'acord amb les directrius del Pla estratègic 2019-2022 d'educació i voluntariat ambiental als Parcs Naturals de Catalunya. La primera Taula és la del Delta de l'Ebre, constituïda el 10 de desembre, i la segona la dels Espais Naturals Protegits de l'Empordà, constituïda el 16 de desembre.

Amb aquest instrument es vol afavorir la interacció de les entitats que organitzen activitats de voluntariat als espais i parcs naturals gestionats per la Generalitat, i habilitar un espai de diàleg i de coordinació permanent entre gestors per aprofitar sinergies i impulsar accions i projectes compartits.

Amb la Taula de Voluntariat es garantirà que els programes i les accions que promouen les entitats siguin coherents amb els objectius i les línies de gestió dels parcs naturals, i es farà seguiment de les actuacions relacionades amb el voluntariat previstes al Programa d'educació ambiental i voluntariat que tenen definits.

Les taules es reuniran un mínim de dos cops cada any i treballaran tres eixos: planificar i prioritzar projectes i accions de voluntariat ambiental, detectar necessitats de les entitats i trobar vies per abordar-les i acordar criteris comuns de qualitat i execució de les accions.

La primera constituïda a Catalunya és la del Parc Natural del Delta de l'Ebre. En formen part l'Associació de voluntaris del Parc Natural del Delta de l'Ebre, l'Associació Picampall, SEO/BirdLife, la Fundació Catalunya la Pedrera, la Fundació Plegadis, l'Institut Català d'ornitologia (ICO), la Societat Catalana d'Anellament, GEPEC, Voluntaris de la Caixa a les Terres de l'Ebre, i la Jove Cambra Internacional (JCI) d'Amposta. Les accions que proposin es poden desenvolupar en el conjunt del Delta de l'Ebre i, en alguns casos, en l'àmbit de les Terres de l'Ebre.

També s'ha constituït una segona Taula a l'Empordà que inclou els espais protegits de l'Albera, el Parc Natural de Cap de Creus, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Les entitats que la integren son l'IAEDEN, l'APNAE, l'Associació La Sorellona, la Fundació Catalana de l'Esplai, SUBMON, SOS Costa Brava, Salvem Empordà, Escoltes ("Xiprers al vent" de Figueres, "Els Xots" de Castelló d'Empúries, etc.), Casals d'estiu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'Associació Platges Netes de Llançà, Amics de la Natura de Cadaqués, Amics de Sant Silvestre, Via Pirena, Amics de Santa Caterina, Associació l'Escala Cívica, Gent del Ter, Cercle Català d'Història, l'Associació Salvem Platja de Pals, Adrinoc Col·labora per paisatge, l'Associació Mar i Muntanya d'Amics de l'Estartit, Projecte Desembossa't (Camp d'Aprenentatge d'Empúries), TOT més Net (Grup de joves de Torroella de Montgrí), i la Brigada del Salabret de l'Escala.