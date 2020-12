Les vendes cauen un 7% a Girona i Catalunya

Les vendes de la Loteria de Nadal han caigut més d'un 7% a les comarques gironines i a tot Catalunya. En aquesta autonomia hi ha hagut un baixada del 7,66% respecte a l'any passat, amb una despesa de 340.355.940 euros, xifra que representa 44,34 euros per habitant.

La facturació total de Loteries i Apostes de l'Estat per a aquest sorteig ha estat de 2.582.687.020 euros, un 11% menys que el 2019, fet que s'atribueix al coronavirus. El sorteig ha repartit 2.408 milions en premis, 28 més que l'any passat. Per primera vegada el sorteig s'ha fet sense públic.

Els gironins han invertit 24,9 milions en dècims, 32,32 euros per habitant, un 7% menys que en el sorteig del la Loteria de Nadal de l'any 2019. Com passa habitualment, Girona és una de les províncies on es gasta menys en loteria.

Segons ha informat Loteries i Apostes de l'Estat, els ciutadans de la província de Barcelona han comprat dècims per valor de 246 milions, que suposen 43,44 euros per habitant, un 7,6% menys que l'any passat.

Mentre que a la província de Lleida s'han venut dècims per valor de 39,1 milions, que equival a 90 euros per habitant, un 11,1% menys que en el Nadal anterior. En el còmput de Lleida cal tenir en compte el fenomen de l'administració La Bruixa d'Or de Sort, una de les que més ven a Espanya i que eleva la quantitat per càpita de loteria per cada lleidatà, encara que la major part de les vendes es fan per internet i van a parar a molts altres llocs d'Espanya.

A Tarragona, on l'any passat va tocar part de la grossa -320 milions repartits a través del centre aragonès El Cachirulo de Reus-, aquest any han comprat dècims per valor de 30,1 milions, és a dir una mitjana de 37,5 euros per habitant, un 3,26% menys.

Per territoris de l'Estat, Madrid lidera les vendes amb 435 milions, seguit d'Andalusia amb 357 i Catalunya queda en tercera posició.

Castella i Lleó és on hi ha hagut una despesa per habitant més elevada, amb 84,82 euros. La segueix La Rioja, amb 76,20 euros, i Astúries, amb 75,08. Els espanyols que menys han gastat en la rifa de Nadal són els ciutadans de Melilla, amb 14,57 euros per habitant, seguits pels de Ceuta, amb 16,23 euros, i els de les Illes Balears, amb 33,16 euros. Les vendes de loteria per al Sorteig Extraordinari de Nadal ha baixat un 15,02% a les Balears aquest any i se situen en 33,16 euros de despesa per habitant. Els balears han gastat 38.119.460 euros aquest any, segons Loteries.

Totes les administracions de loteria han atribuït aquest descens de les vendes de loteria per al sorteig d'ahir a la situació de pandèmia. En el global d'Espanya, on s'han venut dècims per valor de 2.582,6 milions, la caiguda de vendes ha estat de l'11,1%. Loteries i Apostes de l'Estat havia consignat per vendre a Catalunya sèries per valor de 368 milions, de manera que uns 28 milions d'euros en dècims han estat retornats i, en cas de ser premiats en la Loteria de Nadal van a parar a les arques de l'Estat.