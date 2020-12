Banyoles reparteix 520 menús solidaris a les famílies vulnerables

L'Ajuntament de Banyoles ha repartit aquest dijous al matí 520 menús solidaris entre les famílies més vulnerables del municipi. L'Àrea de Benestar Social va repartir 520 vals per aconseguir el menú entre els usuaris del Centre de Distribució d'Aliments. En aquest val es citava a les famílies per aquest dijous al matí al pavelló de la Farga per recollir el menú solidari de Nadal. L'àpat consistia en un plat de brou de pollastre amb galets i canelons. De postres també s'oferia torrons. La iniciativa és la primera vegada que es fa al municipi i està liderada per l'Ajuntament de Banyoles, que ha comptat amb la col·laboració de diverses empreses i restaurants del municipi.

La regidora de Benestar Social de Banyoles, Ester Busquets, ha explicat que han impulsat aquesta acció "en aquest any especialment difícil" per tal que "tothom a la nostra ciutat pugui celebrar les festes".

Els menús s'han cuinat als restaurants de Can Xabanet, La Carpa, Al Born, l'Alberg i el Vora Estany. Ho han fet amb els productes que han donat les empreses de Gallina Blanca, Artigas Alimentària, Liderou i Bonpreu. A més, la iniciativa també ha comptat amb el suport de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. Els voluntaris de Càritas han estat els encarregats de repartir els menús solidaris.