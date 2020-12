Cues als accessos i indignació del sector de l'hostaleria

Indignació i ràbia dels hotelers i restauradors del Ripollès i la Cerdanya pel tancament perimetral decretat pel Procicat per contenir els contagis de covid-19 a les dues comarques. El president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès, Fran Barroso, va lamentar que la decisió s'hagi pres quan falta tan poc per a Nadal i en un moment en què hi havia un 90% de reserves de mitjana després de l'obertura de fa una setmana de les pistes d'esquí.

A més a més, Barroso va reclamar ajudes directes davant les «pèrdues milionàries» que tindrà el sector a causa d'unes restriccions que temen que sigui l'«estocada definitiva» per a molts negocis. El president de l'Associació d'Hostaleria de la comarca va explicar que creu que la Generalitat s'ha «acarnissat» amb el sector de l'hostaleria i es va preguntar per què no s'ha decidit fer un confinament a tot el territori.

Pel que fa a la Cerdanya, la presidenta de l'Associació de bars i restaurants de la comarca, Nativitat Bover, va afirmar que la mesura és «un gerro d'aigua freda» i una «animalada» perquè «hi ha famílies senceres que viuen d'això». En aquest sentit, també va reclamar ajuts directes, tenint en compte que s'havia contractat personal i s'havia comprat producte. Així mateix, va criticar que s'haguessin d'assabentar del tancament de la comarca a les nou de la nit sense la consulta del Govern al sector.

Concentracions i protestes

L'aplicació del confinament perimetral va motivar dues convocatòries, a Puigcerdà i Camprodon. A la mobilització de Puigcerdà hi van participar un centenar de persones, que amb pancartes i taps de cassoles, van mostrar el seu malestar davant el tancament del sector, el tercer que pateixen enguany. També van llançar ous i van fer crits demanant «dimissions». Així mateix, a Camprodon es van concentrar empresaris de tots els sectors econòmics del Ripollès per reclamar «un pla de rescat immediat» i van denunciar que el confinament perimetral acabarà d'enfonsar moltes empreses del territori, per la qual cosa van exigeir «solucions excepcionals» per salvar-les.

D'altra banda, el president d'Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, va dir que considera que s'ha fet un ús «expiatori» de la comarca: «Ens tanquen a nosaltres perquè és molt més fàcil tancar una comarca de 18.000 habitants que no dir a tres milions de persones de l'àrea metropolitana de Barcelona que es quedin a casa».

Ahir va ser el primer dia de tancament perimetral al Ripollès i la Cerdanya per intentar contenir la propagació de contagis de la covid-19 i des de la primera hora del matí es van produir retencions a les entrades de les dues comarques. Pel que fa al Ripollès, hi va haver cues a l'entrada sud de Ripoll a la C-17, especialment per accedir a la comarca. A la Cerdanya es van registrar cues quilomètriques al túnel del Cadí, a la C-16, així com a Martinet, a l'N-260. Molts dels conductors portaven la documentació necessària per poder viatjar, però altres van haver de girar argumentant que desconeixien el tancament de la Cerdanya. Els Mossos d'Esquadra des d'ahir aturen els conductors, i aquells que no poden justificar el desplaçament per motius laborals i altres situacions excepcionals han de girar cua. Els controls es fan en compliment de l'última resolució del Procicat, que va entrar en vigor dimarts a la nit i té una durada de 15 dies.