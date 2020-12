Endesa atribueix les interrupcions a Sant Roc, Culubret i Font de la Pólvora a "connexions irregulars"

Endesa ha atribuït les interrupcions de subministrament als barris de Sant Roc de Badalona, Culubret de Figueres i Font de la Pólvora de Girona a "connexions irregulars". La companyia surt així al pas de les queixes que entitats veïnals han fet públiques aquest dijous, per denunciar que fa anys que pateixen talls de llum diaris "per culpa de la deixadesa" de la companyia distribuïdora. En contraposició, Endesa afirma que la xarxa elèctrica en aquests indrets es troba "en bon estat" i prou dimensionada per a la demanda que hi ha, i assegura que hi fa inspeccions periòdiques i el manteniment i la revisió que marca la normativa. La xarxa, afegeix Endesa, també està preparada per evitar riscos sobre les persones i les instal·lacions.

Segons Endesa, aquesta protecció fa que en cas de sobrecàrregues "produïdes per connexions irregulars", s'activin automàticament els sistemes de seguretat "que generen, com a conseqüència, una interrupció preventiva del subministrament".

En aquest sentit, la companyia afirma que en els darrers dos mesos s'ha constatat que el 100% de les interrupcions de subministrament produïdes en zones concretes dins d'aquests barris "han estat causades per sobrecàrregues a la xarxa com a conseqüència de connexions irregulars i no per avaries".

També afirma que al llarg d'aquest any s'ha fet una mitjana de dues intervencions al mes a zones concretes dels barris de la Font de la Pólvora i del Culubret per inspeccionar connexions irregulars. Segons xifres de la companyia, en quatre anys s'ha multiplicat per set el número d'inspeccions. A Figueres s'ha passat de 124 el 2016 a 842 el 2020. A Girona s'ha passat de 215 a 1.391.

En les darreres intervencions coordinades, afegeix Endesa, es constata que la càrrega de la xarxa baixa un 90% un cop desconnectades les connexions irregulars, cosa que reforça que l'origen dels talls de llum "no és conseqüència" d'avaries. Un cop s'eliminen aquestes connexions, indica, "ja no es tornen a produir interrupcions de subministrament".