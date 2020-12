Esquiar un 24 de desembre al Ripollès amb les pistes gairebé buides: «És un somni fet realitat»

Uns esquiadors baixant per les pistes de Vallter 2000.

"És un somni fet realitat". En Xavier, veí de Campdevànol (Ripollès), ha estrenat la temporada d'esquí aquest dijous amb unes pistes gairebé buides. Només uns 200 esquiadors han pujat fins a Vallter, la meitat del que hi hauria la vigília de Nadal en una temporada habitual.

Entre els esquiadors també hi ha gent de segones residències a qui el confinament perimetral els ha enxampat dins de la comarca. "Ha anat tot rodat", assegura un esquiador de Barcelona, que passarà el Nadal a Setcases. I a l'altra cara de la moneda, les empreses de serveis de Vallter, que han decidit no obrir per protestar contra el tancament, una mesura que fa "inviable" el seus negocis.