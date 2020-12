Girona és la gran ciutat catalana on més augmenten els positius

Tenint en compte la incidència acumulada de casos dels darrers catorze dies, segons l'anàlisi diari de Salut, Girona és la primera de les onze ciutats catalanes de més de 100.000 habitants amb la taxa més elevada. Amb un valor de 417,2, hi ha una diferència de gairebé cent casos respecte a Santa Coloma de Gramenet, que es troba en segona posició. Aquest indicador avalua els casos confirmats per cada 100.000 habitants i serveix per poder comparar els territoris entre si. A més, s'ha de tenir en compte que per territoris petits aquesta taxa pot ser inestable i està molt relacionada amb la taxa de PCR i test d'antigen, ja que com més proves es fan, més casos es troben.

Respecte a les dades epidemiològiques més recents, ahir a la Regió Sanitària de Girona es van moderar a la baixa després de dies a l'alça. El risc de rebrot va baixar set punts, fins a 538 i la taxa de velocitat de contagi, l'Rt, va davallar sis centèsimes i es va situar en 1,4. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 241 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 403, lleugerament inferior a la dada de la ciutat de Girona. Els ingressats també van baixar tot i que es mantenen per sobre del llindar de 200. En canvi, els crítics sí que van baixar del llindar de quaranta. Com a contrapunt, el nombre de casos va augmentar un 29% respecte al dia anterior i es van tornar a aproximar als 400. Finalment hi van haver sis morts més.

D'altra banda, la velocitat de propagació a Catalunya, l'Rt, va baixar d'1,4 a 1,33, segons les últimes dades del Departament de Salut. El risc de rebrot també va disminuir, ho va fer vuit punts, fins a 349, mentre que la incidència a 14 dies sí que va pujar, de 270,87 a 280,14.Es van declarar 2.528 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fet que eleva la xifra total a 344.724. El 5,18% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 56 noves morts i el total és de 16.711. Ahir hi havia 1.633 pacients ingressats als hospitals amb coronavirus, 23 més que en l'anterior balanç. Pel que fa a l'UCI, hi ha dues persones menys en estat crític, amb un total de 332.

A Espanya, el Ministeri de Sanitat va registrar 12.386 nous positius per coronavirus i va sumar 178 defuncions. El total de casos s'eleva a 1.842.289, i el de morts a 49.698. Madrid se situa al capdavant de la xifra de contagis en els últims set dies amb 12.103 positius.