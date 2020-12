Girona és la segona regió sanitària de Catalunya amb el risc de rebrot més alt

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 38.796 (278 casos més) i pugen a 41.622 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.268 persones en aquest territori, cinc més que les declarades fa 24 hores. Entre el 14 i el 20 de desembre es van declarar 35 defuncions, 33 la setmana anterior.

El risc de rebrot baixa 21 punts, fins a 517, mentre que la setmana del 6 al 12 era de 375. Una xifra més alta que a la resta de regions catalanes, on excepte l'Alt Pirineu i l'Aran (870) el risc de rebrot no supera els 400 punts: Barcelona, 334; metropolitana nord, 293; metropolitana sud, 298; Catalunya central, 376; Camp de Tarragona, 283; Terres de l'Ebre, 278; Lleida, 299. L'Rt baixa vuit centèsimes en 24 hores i se situa en 1,32 (1,28 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 242 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 411 (311 en l'interval anterior).

Hi ha 190 ingressats actualment, 18 menys que en el balanç anterior. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 211 (entre el 14 i el 20 de desembre), pels 236 de la setmana anterior.



Puigcerdà, Vilafant i Palafrugell, municipis amb més risc de rebrot



Puigcerdà es manté com el municipi català amb més risc de rebrot, amb 2.507. En segona posició hi ha Vilafant, amb 1.912, i en la tercera Palafrugell, amb 1.147. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Vilafant (2,94), Olesa de Montserrat (2,87) i Vilassar de Mar (2,38). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Puigcerdà (2.221), Vilafant (640) i Banyoles (625).



· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus