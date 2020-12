Girona tindrà a les eleccions de febrer 20.826 nous votants que han fet divuit anys

Un total de 531.853 persones de les comarques gironines estan cridades a votar a les eleccions al Parlament del proper 14 de febrer, de les quals 21.372 resideixen a l'estranger. La demarcació comptarà, en aquesta ocasió, amb 20.826 electors nous per haver fet divuit anys des de les anteriors eleccions al Parlament, el desembre de 2017. Respecte les últimes municipals i europees, celebrades el maig de 2019, la xifra és de 11.503 nous votants majors d'edat, i des dels darrers comicis al Congrés i al Senat, convocats el novembre de l'any passat, se n'han sumat 8.498.

Dels electors que resideixen a l'estranger, més d'una quarta part (6.240 persones) viuen a França. També n'hi ha 2.128 que resideixen a Alemanya, 1.580 al Regne Unit, 1.504 a Argentina, 1.394 a Suïssa i 1.057 als Estats Units, entre altres.

Per als que viuen a Catalunya, el cens electoral es podrà consultar des del 28 de desembre al 4 de gener als ajuntaments i delegacions provincials de l'OCE. Els electors que viuen a l'estranger també podran comprovar les seves dades d'inscripció en les mateixes dates en les oficines consulars.

Tots els electors que viuen en altres països hauran de demanar el seu vot a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral (OCE) corresponent a la seva inscripció fins el 16 de gener de 2021. Llavors, l'OCE els enviarà l'imprès oficial de sol·licitud, que es podrà fer arribar també per Internet. L'imprès, d'altra banda, està disponible als consulats i a les pàgines web de la Generalitat, el ministeri d'Assumptes Exteriors i de l'INE.

Els votants podran presentar reclamacions sobre les seves dades d'inscipció als ajuntaments, consolats o delegacions provincials de l'OCE entre el 28 de desembre i el 4 de gener, tot i que les dades també es poden consultar a través de la seu electrònica de l'INE.

Pel que fa a les persones que no vulguin rebre propaganda electoral a la bústia de casa, poden sol·licitar la seva exclusió de les còpies del cens electoral que s'entreguen als representants dels partits per tal que puguin distribuir la seva publicitat.

Un cop demanada l'exclusió, aquesta té un caràcter continu i té un efecte permanent mentre l'elector no es manifesti en el sentit contrari. Per tant, tots els que facin aquesta sol·licitud fins el 4 de gener ja no rebran propaganda electoral per aquesta campanya. Les peticions que es realitzin a partir d'aquesta data tindran efecte a partir de les següents eleccions que se celebrin. La petició d'exclusió pot fer-se a través d'Internet o a les seus administratives habituals.

Finalment, l'Oficina del Cens Electoral té previst enviar, a partir del 18 de gener, a cada elector la seva targeta censal amb informació sobre la mesa i el local electoral on li correspon votar.