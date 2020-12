Jordà alerta que si ERC no guanya hi pot haver una sociovergència al Govern

ERC va presentar ahir la seva candidatura per Girona a les eleccions al Parlament, que està encapçalada per la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà i compta amb Sergi Sabrià, Anna Caula i Bartomeu Compte en els primers llocs de la llista. «Ara és l'hora de deixar enrere els discursos estèrils i les grans gesticulacions», va advertir Jordà, que també va considerar que cal deixar d'omplir els mitjans «de titulars fàcils» que només porten a decepcions, especialment en un moment tan difícil com l'actual. A més, va advertir que, si Esquerra no és la llista més votada, hi ha el risc que JxCat pacti amb el PSC hi hagi una «sociovergència» com a la Diputació de Barcelona.

En un acte a les nou del matí als Jardins de la Infància de Girona, Jordà va considerar que és el moment de «tornar a teixir complicitats» internes entre el moviment, des del PDeCAT fins a la CUP, i va considerar que ERC és l'únic partit que pot liderar aquest procés. De la mateixa manera, Jordà va destacar que els republicans representen «el compromís amb les llibertats col·lectives i individuals» i també amb la lluita per aconseguir una República catalana «per a tothom, des d'una perspectiva social, ecologista i feminista». Jordà, doncs, va manifestar que ERC «vol ser l'eina més eficaç» cap a la República, per tal que aquesta «ajudi a millorar la vida de la gent» i, per tant, a revertir «les conseqüències socials i econòmiques derivades de la pandèmia». «Som els que fan que passin coses», va garantir. Mentrestant, però, va assegurar que cal «un govern efectiu» que treballi «per la gent del país» i per seguir «musculant la força independentista».