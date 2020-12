Daniel Prieto Alhambra: «L'estratègia utilitzada fins ara contra el virus no ha funcionat»

Professor de Farmacoepidemiologia a la Universitat d'Oxford. Daniel Prieto Alhambra ha alertat que la nova variant de coronavirus detectada al Regne Unit podria estar infectant des de fa unes quantes setmanes ciutadans de diversos països europeus.

Especialista en l'anàlisi de dades mèdiques, el científic català és coordinador de recerca de l'European Health and Evidence Network (Ehden) i assessora l'Agència Europea del Medicament (EMA).

És probable que sí, però només ho sabrem quan es facin seqüenciacions de virus en altres països. De moment sabem que s'ha detectat en almenys tres països d'Europa.No, en absolut. Regne Unit és el país del món amb millor capacitat de seqüenciació de virus. I dels pocs que fan genètica de virus en temps real. Pel que jo sé, es va notificar en roda de premsa i a l'Organització Mundial de la Salut en el moment en què es va descobrir la variant. És sorprenent l'enrenou que ha tingut l'anunci més recent i la reacció d'altres països. Segurament és degut a la forma en què s'ha comunicat, més que al contingut.Si es confirma que augmenta la transmissibilitat, efectivament seria així. També és probable que necessités més restriccions (confinament, reducció de mobilitat, etcètera) fins que s'hagi fet vacunació per controlar-lo.Doncs sí, així és. I no sembla que sigui casualitat. La gestió de tots aquests aspectes i la comunicació en aquest sentit per part del Govern britànic no han estat encertades. La Unió Europea (els seus gestors i polítics) hauria de recordar que encara hi ha centenars de milers de ciutadans de la UE residint al Regne Unit.No assessoro ni avaluo productes concrets. Faig assessorament metodològic, però no sobre un medicament o vacuna concret. L'avaluació de productes la fa un comitè amb representants de les agències nacionals, com l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris [AEMPS].Jo crec que no. Les vacunes no han de ser motiu de nacionalisme. De fet, fins que no vacunem tots els països del món no ens desfarem del tot d'aquest virus.L'estudi és més petit, i per tant es va trigar més a aconseguir el nombre de casos infectats necessari per demostrar efectivitat. Jo crec que és qüestió de dies que s'aprovi al Regne Unit, i de setmanes que l'avaluï l'EMA.Tres de molt clares: un, preu molt més barat; dos, disponibilitat (s'han produït més de mil cinc-cents milions de dosis); i tres, logística: es pot guardar en neveres normals i corrents.Veig positiu que es faci recerca de qualitat i transparent sobre la vacuna Sputnik. Quan ens falten dades cal generar-les, així treballem els científics.S'ha publicat a Lancet Digital Health, que és una revista del grup Lancet. És un article que demostra que, tot i el que es pensava inicialment, l'ús de certs antihipertensius (IECA i ARA II) no comporta major (ni inferior) risc d'infecció per covid-19.És difícil, però desitjable. Està clar que l'estratègia emprada fins ara no ha funcionat. No seria fàcil, però és possible. Seria una «inversió» temporal, fins que les vacunes ho canviïn tot.Cada dia que passa és menys útil aquesta avaluació. La nostra intenció no era jutjar, sinó aprendre per no repetir errors. Si fem l'avaluació quan ja no hi hagi temps per canviar el curs de la història, no haurà servit de res.Aquest any vam decidir quedar-nos al Regne Unit per minimitzar riscos per als nostres familiars i cercles pròxims més vulnerables. Celebrarem Nadal un cop estiguin vacunats, ja sigui per Setmana Santa o a l'estiu.