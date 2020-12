Masella lamenta perdre el Nadal amb el confinament perimetral

Masella (Cerdanya) ha alertat aquest dijous sobre l'impacte econòmic que té per al sector el confinament perimetral de la comarca, el qual s'allargarà, com a mínim, fins al dia de Reis. El seu director, Sergi Tarrés, ha lamentat que ara hagin de pagar les "conseqüències" quan totes les estacions d'esquí catalanes van acordar obrir el 14 de desembre per frenar la mobilitat al Pirineu durant el pont de la Puríssima.

Per la seva banda, treballadors vinculats al sector de la neu, com ara les escoles d'esquí, han assegurat que les noves restriccions els aboquen "a la ruina" i han criticat que les ajudes anunciades pel Govern només han tingut en compte dues setmanes de tancament i no la facturació real d'aquest període, que equival a tres mesos.

Els esquiadors 'atrapats' a la Cerdanya aprofiten "més que mai"

Esquiadors de l'àrea metropolitana de Barcelona que s'havien desplaçat a la Cerdanya a principis d'aquesta setmana per gaudir d'uns dies d'esquí estan aprofitant "més que mai". Els amants d'aquest esport s'han trobat amb estacions mig buides i sense cap cua per agafar els remuntadors. Tots coincideixen a destacar que han volgut venir perquè, arran del confinament perimetral de la comarca, no saben quan podran tornar-hi.

Els germans Cristina i Albert Martínez, veïns de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), van arribar el dia 22 i han optat per quedar-se per no perdre els diners de la reserva. El Sergi Moreu i el seu fill, de Barcelona, va arribar dilluns i volia marxar aquest dijous, però ha decidit allargar l'estada fins al dia 26.