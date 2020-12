Pobles turístics del Ripollès sense covid-19 reclamen sortir del confinament perimetral perquè el consideren "injust"

Pobles turístics del Ripollès reclamen sortir del confinament perimetral perquè el consideren "injust". Defensen que gairebé no han tingut cap cas de covid-19 des de l'inici de la pandèmia, i asseguren que el turisme no és el problema. És el cas de Molló, a la vall de Camprodon. El seu alcalde, Josep Coma, es queixa d'un "profund desconeixement territorial" del Govern i demana "mesures de microcirurgia".

"Som els que tenim les taxes més baixes. Estem molt millor que molts altres municipis del país", assegura. En localitats com aquesta, la població es multiplica per quatre en temporada alta, i l'economia local en depèn completament. "Volem que vinguin perquè ens porten la vida", assegura la responsable de l'hotel El Calitxó, Susana Solé.

A Setcases no han tingut ni un sol cas de covid-19 des de l'inici de la pandèmia. En canvi, des d'aquest dimecres, pateixen, com la resta del Ripollès, el confinament perimetral. Per tant, no poden sortir de la comarca, tenen tots els allotjaments tancats, i les segones residències gairebé buides.

La seva alcaldessa, Anna Vila, lamenta que el tracte sigui el mateix per a tothom. La situació es repeteix a Molló, on el seu alcalde, Josep Coma, demana que es facin excepcions i que els pobles sense risc surtin del confinament perimetral. "Que s'apliquin solucions de caràcter local", reclama.



El turisme i les segones residències no són el problema

A Molló, en plena temporada de Nadal, haurien passat de 350 veïns a 1.200, gairebé quatre cops més. En canvi, el poble està pràcticament buit i els seus negocis en pateixen les conseqüències. És el cas de l'hotel El Calitxó, que tenia tot ple per aquestes dates i, de cop, amb l'anunci de tancament comarcal, es va buidar de clients. La seva responsable, Susana Solé, lamenta que s'estigui criminalitzant el sector i el turisme, i subratlla que són els que donen vida al poble.



"Ajudes irrisòries i totalment insuficients"

Alcaldes i empresaris continuen indignats amb el tancament perimetral tot i l'anunci d'ajudes per part del Govern. Creuen que són uns ajuts "irrisoris i totalment insuficients". En aquest sentit, aquesta tarda hi ha convocada una manifestació a Ripoll per protestar contra les restriccions.