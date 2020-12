El professor investigat per abusos sexuals nega els fets

El professor de bateria de Quart investigat per abusos sexuals es va limitar ahir a negar els fets davant el jutjat d'instrucció. Aquest dimecres, el jutjat li va comunicar formalment que el processa per dues de les denúncies que hi ha contra ell. Són d'exalumnes que han relatat que el professor els deia comentaris lascius i els feia masturbacions o fel·lacions.

Durant la indagatòria, el professor va dir que no reconeixia els fets i es va remetre a les seves anteriors declaracions -en què no ha anat més enllà de negar-los. De moment, ja són deu els exalumnes que han relatat abusos. Quatre l'han denunciat fa poc i l'advocat dels denunciants, Benet Salellas, creu que s'han d'incorporar a la causa que ja hi ha oberta perquè responen «a un mateix pla delictiu».

El Jutjat d'Instrucció 2 de Girona el va citar ahir per comunicar-li formalment que el processa per haver abusat sexualment de dos exalumnes. La declaració indagatòria –que és com es coneix el tràmit en l'argot judicial- s'havia fixat per a dos quarts d'onze del matí.

L'investigat va arribar pocs minuts abans als jutjats, en companyia del seu advocat, Carles Monguilod. A la porta, l'esperaven alguns dels exalumnes i companys que els donen suport, que han increpat el professor. A dins l'edifici, l'investigat s'hi va estar poca estona. Comptant la d'ahir aquesta és la tercera vegada que el professor declara als jutjats.