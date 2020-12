Veïns dels barris de Sant Roc, Culubret i Font de la Pólvora lamenten talls diaris "per culpa de la deixadesa" d'Endesa

Entitats veïnals dels barris de Sant Roc (Badalona), Culubret (Figueres) i Font de la Pólvora (Girona) adverteixen que fa anys que pateixen talls de llum diaris "per culpa de la deixadesa" de la companyia distribuïdora, Endesa. Ho han denunciat en una roda de premsa conjunta amb l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i en què també ha participat l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, davant de la seu central d'Endesa a Barcelona. Segons recullen en un comunicat, els talls són "generalitzats i en molts casos diaris per culpa del mal estat de la xarxa i la manca d'inversió, amb la conseqüent vulneració de drets bàsics de les famílies afectades". Les entitats exigeixen responsabilitats a Endesa i la implicació de les administracions.

Els veïns han lamentat el "maltractament" que pateixen per part d'Endesa i la "desesperació" per la "manca de resposta" de la companyia. Les entitats denuncien que els talls "fa anys que afecten la vida de les veïnes, que no poden comptar amb un subministrament regular" i que activitats quotidianes com "cuinar, dutxar-se, estudiar o escalfar-se són missió impossible per culpa dels talls diaris que poden allargar-se durant hores".

Les entitats assenyalen que aquests talls no són "fets aïllats", sinó "una demostració de la nul·la responsabilitat d'Endesa en les seves tasques d'obligat compliment pel que fa al manteniment i el bon estat de la xarxa" i exigeixen a la companyia "solucions estructurals". Mentre no les ofereixin, reclamen que no es talli el subministrament elèctric a cap veí en ple hivern.

Les entitats demanen auditories independents sobre la xarxa de distribució als territoris afectats per detectar on s'ha d'intervenir i actuacions "efectives", com sectorialitzacions de la xarxa o instal·lació de generadors.

També exigeixen la implicació de les administracions competents, com són el Departament d'Empresa, el Ministeri per a la Transició Ecològica i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i que tramitin els expedients sancionadors oportuns a Endesa si es detecten incompliments de les obligacions com a distribuïdora. L'APE no descarta recórrer a la via judicial si Endesa no ofereix solucions.