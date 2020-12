Gambes a 240 euros el quilo

Més comandes però més petites. La pandèmia farà que aquest sigui un Nadal d'àpats amb poca gent a casa i més repartits. El que no canvia, però, són els preus. I com passa cada any, el marisc i el peix són els productes que més s'enfilen. Al mercat de la plaça del Lleó de Girona, ahir al matí el quilo de gambes podia arribar a pujar fins als 240 euros, i el lluç, el rap o el llenguado es movien entre els 29 i 38 euros. Les peixateries són les que noten més les vendes d'última hora, perquè amb la carn i la fruita, la gent ha comprat de manera més espaiada.

Des de primera hora del matí d'ahir, ja hi havia cua a l'exterior del Mercat del Lleó de Girona. Les restriccions d'aforament fan que no se'n pugui superar el 30%, i per això els qui volen comprar hi entren de manera esglaonada. A dins, però, el tràfec era constant. A poques hores per a la nit de Nadal, les peixateries eren algunes de les parades que anaven més enfeinades.

«Hi ha molta demanda de marisc i de peix de forn», va explicar l'Anna, propietària de Peixos Pol. I és que, tot i la pandèmia, allò que no canvia són els preus. «Tenia 9 quilos de gamba grossa a 240 euros, i els he venut tots: em pensava que no podria ser», va admetre.

Només cal fer una volta per les peixateries del Mercat del Lleó per veure que, com ja és habitual per aquestes dates, els preus s'enfilen. Ahir, per exemple, la gamba petita anava a 120 euros el quilo; l'escamarlà entre els 69 i els 190 euros, depenent de la mida, i els peixos per enfornar (com el lluç o el rap) oscil·laven entre els 29 i els 38 euros.

Amb la carn, la pujada de preus és més atenuada. Però també hi és en aquelles peces que se solen consumir per Nadal. Per exemple, a la carnisseria Jocarns, la llata de vedella i l'espatlla de xai es van vendre a 17 euros i mig el quilo, i el filet, a 32 euros i mig. I amb la fruita, passa una mica el mateix. Qui vulgui posar cireres a taula les ha de pagar a 21 euros el quilo.

La pandèmia i les restriccions, però, sí que han tingut una conseqüència clara. Hi ha més comandes, però la quantitat de menjar que s'encarrega és més petita (perquè no hi haurà grans àpats a les llars). «Falta l'alegria de cada any, perquè com que la gent no es pot ajuntar no fa grans compres per a tota la família», va explicar el president de l'Associació de Comerciants del Mercat del Lleó, Manel Rodríguez.

Rodríguez, però, sí que va admetre que les vendes no seran iguals a les d'anys anteriors perquè la pandèmia ha portat menys gent al mercat. «A més, com que les famílies no es poden ajuntar, també hi ha comandes d'altres anys que se'ns han anul·lat», va precisar una peixatera, la Juani, de Peixos Maria i Isabel.

Tot i això, però, el president dels comerciants va dir que estan «relativament contents» de com està anant la campanya, tenint en compte que aquest és un Nadal atípic. «Sí que veiem que la gent s'ha programat més a l'hora de venir, i la venda ha estat més repartida al llarg d'aquests dies previs», va explicar el president.

I a l'altra banda de les parades, hi havia aquells que ahir omplien el carro de la compra. Allà, les opinions eren diferents entre uns i altres. D'una banda, aquells i aquelles que compraven per a tota la família (i aquest any no ho fan). I per l'altra, els qui marxaven a fer els àpats a fora i aquest any es quedaran a casa i com que venen tres dies seguits de festa, compren més.

«Compro una mica més de l'habitual, perquè passarem molts més dies a casa; de fet, passa una mica el mateix que amb el confinament, que gastàvem més amb menjar que amb altra cosa», va dir Jaume Massana. «Serem quatre a casa i menjarem igual que altres anys», va explicar un altre comprador, Pep Rafà. «Altres anys sempre sortíem i anàvem a dinar a fora, però ara compro més perquè ens quedarem a casa», hi va afegir una tercera gironina, Mercè Negre.

I l'anècdota. Com que aquest any les famílies no s'ajuntaran, sempre hi haurà qui haurà de cuinar aquell plat de festes per primera vegada. «Abans les àvies cuinaven per a tothom, però aquest any la gent s'ha d'espavilar més individualment; i aquí a la parada, hem assessorat molt més sobre com cuinar els peixos», va dir l'Anna, la propietària de Peixos Pol.