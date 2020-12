Els Mossos multen dotze clients i la mestressa d'un bar de Medinyà per incomplir les restriccions de la covid

Els Mossos van denunciar dotze clients i la mestressa d'un bar de Medinyà, a Sant Julià de Ramis, (Gironès) el divendres 18 de desembre per incomplir les restriccions de la covid-19, segons informa el cos. Una setmana abans havien estat alertats que al local hi havia usuaris que no respectaven les normes, i el dia 18, cap a quarts de nou de la nit, s'hi van adreçar per fer-hi una inspecció.

Els agents van constatar que hi havia una vintena de persones que vulneraven les mesures imposades per frenar l'expansió de la pandèmia. En concret van sancionar onze persones que, segons la policia, consumien drogues amb el beneplàcit de la responsable del local. A un altre client se li va aixecar una acta administrativa per tinença d'arma blanca.

Finalment el bar també va ser sancionat administrativament per no respectar les mesures de prevenció i contenció sanitàries per la covid-19. En total, el cos va interposar 33 denúncies.

En la inspecció van participar els agents de seguretat ciutadana, efectius de la Unitat d'Investigació, l'Àrea de Recursos Operatius, efectius de la policia administrativa, la Unitat Canina tots de la Regió Policial de Girona amb la col·laboració dels Vigilants Municipals de Sant Julià de Ramis.