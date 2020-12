Pobles del Ripollès sense casos de COVID demanen sortir del confinament

Els pobles del Ripollès que no tenen casos de covid reclamen sortir del confinament perimetral perquè el consideren «injust». Defensen que gairebé no han tingut cap cas de covid-19 des de l'inici de la pandèmia, i asseguren que el turisme no és el problema. És el cas de Molló, a la vall de Camprodon. El seu alcalde, Josep Coma, es queixa d'un «profund desconeixement territorial» del Govern i demana «mesures de microcirurgia». «Som els que tenim les taxes més baixes. Estem molt millor que molts altres municipis del país», va assegurar. En localitats com aquesta, la població es multiplica per quatre en temporada alta, i l'economia local en depèn completament. «Volem que vinguin perquè ens porten la vida», va assegurar la responsable de l'hotel El Calitxó, Susana Solé.

«És un somni fet realitat». En Xavier, veí de Campdevànol (Ripollès), va estrenar la temporada d'esquí ahir amb unes pistes gairebé buides. Només uns 200 esquiadors van pujar fins a Vallter, la meitat del que hi hauria la vigília de Nadal en una temporada habitual. Entre els esquiadors també hi havia gent de segones residències a qui el confinament perimetral ha enxampat dins de la comarca. Els amants d'aquest esport s'han trobat amb estacions mig buides i sense cap cua per agafar els remuntadors. Tots van coincidir a destacar que han volgut venir perquè, arran del confinament perimetral de la comarca, no saben quan podran tornar-hi. «Ha anat tot rodat», assegurava un esquiador de Barcelona, que passarà el Nadal a Setcases. I a l'altra cara de la moneda, les empreses de serveis de Vallter, que han decidit no obrir per protestar contra el tancament, una mesura que fa «inviable» els seus negocis.

Els establiments hotelers de la Val d'Aran, dels dos Pallars i de l'Alt Urgell estan rebent reserves de persones que inicialment tenien previst passar les festes de Nadal a la Cerdanya o al Ripollès. Així ho estan notant des de dimecres, quan va entrar en vigor el tancament perimetral d'ambdues comarques, segons el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau.

«La gent diu que tenien reserves en aquestes zones i, arran del tancament, s'han desplaçat a altres comarques de muntanya per poder esquiar o gaudir d'una estança al Pirineu», va explicar. Els hotelers preveuen així «bona ocupació» al Pirineu de Lleida per aquestes festes, especialment pels volts de Cap d'Any, sempre que no es decretin noves restriccions.