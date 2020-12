El risc de rebrot continua pujant al Ripollès i baixa una mica a la Cerdanya

Cues en un control policial per sortir de la Cerdanya.

Cues en un control policial per sortir de la Cerdanya. ACN

El risc de rebrot a la Cerdanya és de 2.699, amb una disminució en 24 hores de 8 punts. Pel que fa al Ripollès, l'indicador ha pujat de 1.858 a 1.891 (+33). Les dues comarques, que estan confinades perimetralment des d'aquest dimecres, registren velocitats de contagi menors a les informades fa un dia. A la Cerdanya s'ha passat d'1,39 a 1,23, i al Ripollès, d'1,40 a 1,38. Un indicador preocupant és el de la taxa de confirmats per PCR/TA, que puja a la Cerdanya fins a 1.319, i a 835 al Ripollès, segons les últimes dades del Departament de Salut. En la primera comarca, destaca també el percentatge de proves que donen positiu, amb un 17,72%. La incidència a 14 dies està en 2.244, pels 1.442 del Ripollès.

A la Cerdanya s'han diagnosticat 231 casos entre el 15 i el 21 de desembre, pels 162 de la setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 819 PCR i 552 tests d'antígens. La mitjana d'edat dels infectats és de 36,95. Segons l'últim balanç, hi ha 11 pacients ingressats. En total han mort 17 persones (la xifra es resitua des dels 20 del balanç anterior) i s'han confirmat 1.357 casos per PCR/TA des de l'inici de la pandèmia, 25 més en 24 hores. El total amb totes les proves és de 1.379.

Entre el 15 i el 21 de desembre hi havia 7 ingressats i es va declarar 1 defunció. En l'interval anterior hi havia 3 hospitalitzats i no es va informar de cap mort.

Pel que fa al Ripollès, s'han diagnosticat 202 casos entre el 15 i el 21 de desembre, pels 147 de la setmana anterior. En l'últim interval s'han fet 1.024 PCR i 2.126 tests d'antígens. La mitjana d'edat dels infectats és de 47,18. En aquest moment hi ha 16 pacients ingressats. En total han mort 52 persones, 1 més que fa 24 hores. S'han confirmat 1.355 casos per PCR/TA des de l'inici de la pandèmia, 24 més que fa un dia. El total amb totes les proves és de 1.408. El 6,62% de les proves donen positiu i la taxa de confirmats per 100.000 habitants està en 835.

Entre el 15 i el 21 de desembre hi havia 15 ingressats i s'ha informat de 7 morts. En l'interval anterior hi va haver 19 hospitalitzats i es van comunicar 5 defuncions.