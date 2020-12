Salut recomana no endur-se els familiars de les residències durant les festes per poques hores

El Departament de Salut recomana «fortament» no endur-se familiars de les residències a casa durant les festes de Nadal si és per poques hores i demana que les sortides siguin d'almenys tres dies. El protocol de les residències de gent gran per a les festes de Nadal estableix que no queden autoritzades les sortides curtes de menys de tres dies dels residents a casa dels familiars «per l'evolució dels indicadors epidemiològics dels últims dies». El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va puntualitzar ahir que aquestes sortides no estan prohibides. «No crec que hi vagin els Mossos a prohibir-les», va dir, però va posar molt d'èmfasi a evitar-les i va assenyalar que és «més encertat» visitar els familiars al centre.

Argimon va demanar tenir en compte que aquestes decisions afecten també la resta de residents. «Sortir per unes hores és un perill per a la persona i la resta de residents», va advertir.

A més, els responsables de Salut van assenyalar en roda de premsa que les residències es troben en un context de «prevacunació» i que és important que no hi hagi casos als centres per administrar el vaccí de la COVID-19.

Finalment, Argimon va tenir un record per a les persones que han mort per la COVID-19 i altres malalties durant els darrers mesos. Va dir que aquests dies «més de 16.600 famílies recordaran que han perdut un ésser estimat pel coronavirus». «Amb el desig i anhel que les coses vagin bé, salut sort i encert», va reblar. Vergés va mostrar el seu agraïment als professionals que treballaran aquestes festes. «Entre tots, ens en sortirem», va afegir.