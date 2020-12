Els Bombers fan més de 40 sortides per ràfegues de vent de fins a 145 km/hora

Nadal i Sant Esteve d'aquest any seran recordats per les fortes ràfegues de vent i pel fort onatge. Una mostra que la tramuntana ha estat forta són les sortides que els Bombers de la Generalitat han hagut de fer durant aquest divendres i dissabte: prop d'una quarantena a la província.

La més destacada, segons el cos d'emergències, es va produir el dia de Sant Esteve a Sant Climent Sescebes. Concretament, un arbre va caure a dins la seu de la Guàrdia Civil. Això va tenir lloc cap a quarts de set del matí i va causar danys lleus a les instal·lacions telefòniques i de llum, a banda d'alguns vehicles, segons els Bombers.

La resta de serveis realitzats van ser, sobretot, per retirar o assegurar elements de la via pública caiguts o en perill de caure com arbres, cartells, cobertes, fanals i mobiliari urbà, entre d'altres. Per exemple a Olot, al carrer Verge de Fàtima, va caure un pal de la llum i un arbre el dia de Nadal i els Bombers van haver-hi d'actuar. Es tracta d'una àrea que la Policia Municipal d'Olot va haver de balisar.

Al Port de la Selva, Protecció Civil i la Guàrdia Municipal també van tenir feina la nit de Nadal a Sant Esteve, ja que van haver de retirar mobiliari urbà que havia envaït algun carrer, com per exemple contenidors o tanques que havia tombat el vent. Aquí, segons l'agrupació local de Protecció Civil, la tramuntana va sobrepassar els 130 km/hora.

Pel que fa a les ratxes de vent més destacades de divendres i dissabtes a la província, es van situar principalment en terres empordaneses. Portbou va marcar el rècord, amb 145 quilòmetres per hora. El Servei Meteorològic de Catalunya, a més, ahir va destacar que les estacions empordaneses com Portbou, Roses (101,5 km/h), Navata (95,4 km/h) o el pantà de Darnius - Boadella (110,5 km/h) no registraven un vent tan fort des del gener-febrer de l'any passat.

Les àrees de muntanya més altes del Ripollès i de la Cerdanya també van registrar cops de vent molt rellevants, com els 120,2 d'Ulldeter o els 110,9 de la Tosa d'Alp. A Girona ciutat, la ratxa més destacable va ser el dia de Nadal, amb 39,6 km/hora.

Protecció Civil de la Generalitat va mantenir fins ahir en vigor l'alerta Ventcat perquè encara bufava forta tramuntana a l'Alt Empordà. De fet, l'onatge va ser molt actiu a la zona. Ahir, la boia del golf de Begur, situada a mar endins, va registrar un pic d'onada de prop d'11 metres d'altura. Es tracta de l'altura més destacada dels dos dies i que es va donar ahir a les vuit del matí, segons Ports de l'Estat. A poblacions de l'Empordà, com l'Escala, es podia veure com curiosos immortalitzaven ahir el fort temporal de mar i a Roses el mar estava arrissat i amb molt moviment.