Catalunya comença a administrar avui 1.600 dosis de la vacuna en residències

Catalunya comença avui la vacunació contra la covid-19 en residències d'ancians repartides per tot el territori, on s'administraran gairebé 1.600 dosis, mentre les autoritats sanitàries esperen que les celebracions d'aquests dies no passin factura pel que fa a la propagació del virus. Les dades epidemiològiques no han millorat durant els últims dies, de manera que no es descarta que el Govern pugui acordar demà noves restriccions de mobilitat amb la mirada posada ja en la nit de Cap d'Any i Any Nou.

Avui, a les 12 de migdia, un resident del geriàtric Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat es convertirà en la primera persona a Catalunya que rep la vacuna contra la coronavirus.

A partir de les tres de la tarda, començaran les vacunacions en vuit residències de la resta de les àrees sanitàries catalanes, que han estat triades seguint un triple criteri: són residències «verdes», és a dir, sense cap cas actiu de covid, de titularitat pública i de grans dimensions.

Durant aquesta primera etapa, que s'allargarà fins al març, el Govern català preveu rebre cada dilluns un paquet de 60.000 vacunes, que començarà a administrar l'endemà gràcies a l'ajuda de més de 2.110 infermeres i infermers que ja han rebut formació específica.

Tres setmanes després de la primera ronda de vacunació, els residents i professionals de centres geriàtrics rebran una segona dosi, un procés que l'executiu català pretén agilitzar per poder immunitzar el més aviat possible els sanitaris, el següent col·lectiu a qui s'administrarà el sèrum contra la covid-19.

En total, el Govern català aspira a tancar l'any 2021 amb més de 12 milions de vacunes administrades que serveixin per assolir la immunitat de grup davant del coronavirus.