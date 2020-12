Creu Roja elabora 400 lots de joguines per famílies de Blanes, Lloret i Tossa

Creu Roja Joventut de Blanes-Lloret-Tossa ha començat a elaborar més de 400 lots per a la campanya de Joguines. Els regals es repartiran la setmana vinent després d'haver rebut les últimes donacions, entre elles de la Penya Blanc-i-Blava de Blanes. A causa de les mesures sanitàries que cal tenir en compte per prevenir l'expansió de la pandèmia, Creu Roja no ha pogut organitzar les habituals activitats per recaptar joguines i fons econòmics. Tot i això, Creu Roja Joventut assolirà el seu objectiu gràcies a les donacions.