Detecten a Madrid quatre casos de la nova soca britànica

La Comunitat de Madrid ha detectat quatre casos de la soca britànica de la covid-19 i en té tres més de possibles en estudi. Un ciutadà va arribar des del Regne Unit la setmana passada a través de l'aeroport de Madrid i va donar positiu a un test d'antígens (TA), va explicar ahir el viceconseller de Salut Pública i Pla covid-19, Antonio Zapatero. L'endemà, els seus pares i la seva germana van dirigir-se a un hospital amb símptomes i es va confirmar que eren positius. Tot seguit es va fer la seqüenciació genòmica dels tres ?casos i es va confirmar que es ?tractava de la soca britànica. El cas índex no s'ha pogut seqüenciar perquè se li va fer un TA i no una PCR.

Hi ha un quart cas confirmat per seqüenciació genòmica, que no té relació amb els anteriors, i que respon a un altre passatger procedent del Regne Unit que va aterrar a Madrid el 20 de desembre. Cap dels casos és greu.

Els resultats de la seqüenciació dels altres tres casos en estudi es coneixeran dimarts o dimecres.

Zapatero va fer ahir una crida a no caure en el nerviosisme i va subratllar que sembla que aquesta soca té més capacitat de transmissió, però que no està relacionada amb quadres clínics de més gravetat.

El viceconseller va destacar que és una soca «més transmissible però que no genera casos clínics més greus». Va ser el passat 23 de desembre quan es va enviar un avís de Salut Pública a tots els centres sanitaris de la regió davant la sospita de possibles casos que ja estarien a la comunitat. La ?Conselleria de Sanitat insisteix a mantenir en tot moment les quatre mesures bàsiques de protecció, que també són efectives contra la nova variant: ús permanent de la mascareta, excepte quan es menja o es beu, distància de seguretat, rentat freqüent de mans i ventilació.

La presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la seva banda, va carregar ahir ?contra la «irresponsabilitat i ?inacció» del Govern espanyol ?davant els quatre casos confirmats a la regió de la soca britànica, units als altres tres que estan sota ???sos?pita, ?crítiques que va estendre al ?«colador» que resulta ser, segons ella, l'aeroport de Madrid, Barajas.

«Vull denunciar la irresponsabilitat del president del Govern, Pedro Sánchez, en el que està succeint tant amb l'aeroport com amb els tests. Vull denunciar la irresponsabilitat i la inacció. Demano que es posin a treballar seriosament i que no només aparegui el president per una foto, perquè al final hi som sempre les comunitats actuant soles». Ayuso va posar el focus en el fet que l'arribada de la cepa britànica «afecta tot Espanya, no només la comunitat de Madrid». La cap de Govern madrileny va exigir «fermesa a Barajas, fermesa contra el virus i tests per estar tots protegits fins que arribi la vacuna».

La nova soca del coronavirus procedent del Regne Unit ha estat també detectada a Dinamarca, Itàlia, Suïssa i els Països Baixos.

D'altra banda, una dona de 101 anys que viu en una residència d'avis es va convertir ahir en la primera ciutadana alemanya a rebre la vacuna contra la covid-19, un dia abans de l'inici oficial de la campanya de vacunació a Alemanya.

Edith Kwoizalla, d'un asil d'Halberstadt, va rebre la seva primera dosi de la vacuna desenvolupada per la farmacèutica alemanya BioNTech i el seu soci nord-americà Pfizer. La van seguir 40 residents més i deu empleats d'aquesta llar d'avis del «land» de Saxònia-Anhalt. Avui arrenca oficialment la campanya de vacunació a Alemanya, igual que a la majoria dels països de la UE.