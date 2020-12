Pla de seguretat per la vacuna del Govern i els serveis d'intel·ligència

El Govern, responsables del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i del Comandament militar Conjunt del Ciberespai, treballen des de diferents perspectives per garantir que el procés de vacunació anticovid a Espanya tingui el risc mínim per a la seguretat nacional. Per això s'han seguit de prop operacions similars fetes les últimes setmanes al Regne Unit o els Estats Units i s'està en contacte permanent amb institucions internacionals que aporten informació i alertes útils per evitar sabotatges o atacs cibernètics.

Segons ha pogut saber El Periódico de Catalunya -del mateix grup editorial que Diari de Girona-, des de fa dies hi ha un grup de treball format per representants dels ministeris d'Interior, Sanitat i Ciència orientat a prendre decisions i adoptar mesures en col·laboració amb altres organismes –com l'Agència Espanyola del Medicament– que garanteixin un dispositiu de seguretat i protecció al subministrament de les vacunes. També es cuidaran els sistemes d'energia per a les cambres frigorífiques, ja que les primeres dosis a arribar són les dels laboratoris Pfizer i BioNTech, que s'han de conservar a temperatures extremament baixes. És precisament Pfizer, atesa la sensibilitat del producte, la que s'ocuparà de fer arribar les vacunes a tots els estats de la UE (el transport està inclòs en el preu pactat entre Europa i l'empresa farmacèutica).

Per fer la seguretat més eficaç durant la distribució de les vacunes, Pfizer també ha previst complementar la seguretat oficial de cada Estat amb el seu propi sistema de seguiment dels enviaments. «Cada carregament porta un sensor tèrmic habilitat amb GPS amb una torre de control que rastrejarà la ubicació i la temperatura de cada enviament a través de rutes preestablertes», van indicar a El Periódico fonts del laboratori. «Les càrregues amb GPS ens permetran prevenir desviacions indesitjades i actuar abans que passin», indiquen.

A més de proporcionar seguretat i custòdia a tot el procés, el Govern i els cossos d'intel·ligència estan especialment preocupats pels atacs cibernètics.

Amb l'arribada de la vacuna a Espanya s'han redoblat els esforços que, des de fa mesos, es fan en aquest camp. Per exemple, tots els grups científics que a Espanya desenvolupen estudis sobre vacunes i fàrmacs vinculats a la covid-19 tenen implementades mesures extres de ciberseguretat, ja que es van detectar intents d'atacs potents als seus sistemes abans de l'estiu.

Ara, amb la campanya d'immunització, el Centre Criptològic Nacional –organisme adscrit al CNI– i el Comandament Conjunt del Ciberespai –Defensa– estan jugant un paper clau per evitar en la mesura possible sabotatges a centres sanitaris o logístics, especialment després d'un potent atac cibernètic a l'Agència Europea del Medicament, en ple procés d'avaluació de les primeres vacunes contra la covid. Aquest tipus de delinqüència s'està acarnissant amb les institucions sanitàries durant la pandèmia, sense que Espanya sigui cap excepció.

Per això, al dispositiu de seguretat sobre la inoculació general al país es creu rellevant, entre altres coses, la necessitat de protegir com a punt vulnerable el registre de pacients i les seves dades mèdiques, que són als historials custodiats per hospitals i centres de salut, i ha sigut motiu de debat el sistema d'inscripció de cada dosi per pacient.